上半年电信业务收入增3.2%

新华社北京7月22日电 （记者张辛欣）记者22日从工信部获悉：上半年，我国电信业务收入累计完成6927亿元，同比增长3.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量为7126亿元，同比增长19.3%。工信部新闻发言人黄利斌认为，电信业务收入增速稳步提升，折射出经济的复苏和新业态新应用的快速发展。

工信部数据显示，上半年，三家基础电信企业实现固定通信业务收入2363亿元，同比增长12%。值得一提的是，数据及互联网业务收入平稳增长，是电信业务收入稳定增长的主要支柱。

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 10 版）

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