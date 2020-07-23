3年培育30到50条全国示范步行街

本报北京7月22日电 （记者王珂）商务部22日召开的步行街改造提升工作专题新闻发布会上，商务部副部长王炳南介绍，计划用3年左右时间，在全国培育30到50条环境优美、商业繁华、文化浓厚、管理规范的全国示范步行街。

据介绍，从2018年底起，商务部在11个城市开展首批步行街改造提升试点工作。至今，累计改造商业体80多万平方米，引进知名品牌900多个，新增旗舰店、首店80余家，既包括国际一流品牌，也有大批的中华老字号、地方特色品牌，商品质量和服务水平不断提升。同时，加快推进“智慧街区”建设，11条步行街均实现了5G信号覆盖，人脸识别技术得到广泛应用，线上线下深度融合，顾客消费更智能、更便捷，街区运营更安全、更高效。2019年，11条步行街总的客流量和营业额同比增长22.6%和17%。

在首批步行街改造提升试点中，南京夫子庙、杭州湖滨路、重庆解放碑、成都宽窄巷子、西安大唐不夜城等5条步行街，工作力度大、进度快、效果好。近日，经地方申请、第三方评估，商务部将这5条步行街命名为“全国示范步行街”。

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 10 版）

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