最高法、国家发改委发布意见 依法追缴民营企业被侵占挪用的财物

7月22日，最高人民法院联合国家发展和改革委员会召开新闻发布会，共同发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》明确要求废除按照所有制类型区分市场主体和对民营企业不平等保护的司法裁判规则。加强对新型市场主体的保护，推动形成有利于创新和发展的现代法人制度。

《意见》提出，明确和统一裁判标准，准确界定产权关系，重点解决违法查封、扣押、冻结民营企业财产等产权保护中的突出问题；坚持法定赔偿原则，加大涉产权冤错案件有效防范和常态化纠错机制；严禁超标的查封、乱查封，建立健全查封财产融资偿债和自行处置机制，尽最大可能保持企业财产运营价值；加强对数字货币、网络虚拟财产、数据等新型权益的保护，充分发挥司法裁判对产权保护的价值引领作用；打击针对企业家和严重危害民营企业发展的违法犯罪行为，依法追缴民营企业被侵占、挪用的财物，完善财产返还和退赔制度；依法制裁知识产权违法犯罪，加大对链条式、产业化知识产权犯罪的惩治力度。

最高人民法院审判委员会副部级专职委员贺小荣介绍，为促进要素市场化配置，《意见》分别从尊重契约、促进金融为实体服务、拓展担保合同范围、规范互联网交易、促进劳动力要素优化配置等五个方面提出了具体意见。

一是尊重合同自愿和契约精神，准确把握自然垄断行业、服务业等市场准入的放宽对合同效力的影响，落实“非禁即入”政策，合理判断股权融资、双向对赌等交易模式和交易结构创新的合同效力，正确处理合同自愿与行政审批、自然资源开发利用与生态环境保护的关系。二是促进金融和民间资本服务实体经济，修改完善民间借贷司法解释，大幅度降低民间借贷利率的司法保护上限，坚决否定高利转贷行为、违法放贷行为的效力。三是依法认定具有担保功能的非典型担保合同的效力，最大限度发挥担保制度的融资功能。四是有效发挥互联网在生产要素配置中的优化集成作用，正确适用互联网交易合同订立的特殊规则，准确界定电子商务平台运营者、平台内经营者、消费者及知识产权权利人的权利义务关系。五是依法促进劳动力要素优化配置，促进和保障劳动力和人才的社会性流动，妥善审理劳动争议案件。

贺小荣说，营商环境是一个国家和地区的重要软实力与核心竞争力，也是加快完善社会主义市场经济体制的前提条件。《意见》强调，依法审理涉及行政审批、行政许可、行政协议等行政案件，服务法治政府和政务诚信建设；依法判断竞争行为的正当性，及时制止不正当竞争、垄断行为，提高违法成本，引导市场主体诚信公平有序竞争，增强市场竞争活力；对以金融创新为名掩盖金融风险、规避金融监管、进行制度套利的违规行为，以其实际构成的法律关系认定合同效力和权利义务，同时要研究制定针对网络借贷、资管计划、场外配资、资产证券化、股权众筹等金融现象的司法应对举措；树立“实质穿透”执行理念，依法识别和精准打击规避、抗拒执行行为，降低债权实现成本，助力企业化解债务危机。

此外，《意见》还紧紧围绕保障和改善民生，促进社会实现更高水平的公平正义，提出了民生保障五方面意见。

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 11 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)