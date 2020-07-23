松下电器中国东北亚公司副总裁赵炳弟:"主席的讲话对于鼓励企业在华发展提出了指导性建议"

人民网北京7月23日电（记者 王醒）7月21日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开企业家座谈会并发表重要讲话。作为企业家代表，松下电器中国东北亚公司副总裁赵炳弟就外资营商与投资环境等内容进行了发言。

会后，赵炳弟在接受人民网记者采访时表示：“松下作为外资企业的代表之一有幸参加交流，无上荣幸。习近平主席的讲话高瞻远瞩、意味深远，具有很高的战略价值和意义，对于激发市场活力，鼓励企业在华发展提出了指导性建议。”

图为松下电器中国东北亚公司副总裁赵炳弟（受访者供图）

人民网：这次召开的企业家座谈会，您印象最深刻的是哪方面内容？

赵炳弟：松下作为外资企业的代表之一有幸参加交流，无上荣幸。习近平主席的发言高瞻远瞩、意味深远，具有很高的战略价值和意义，对于激发市场活力，鼓励企业在华发展提出了指导性建议。

中国改革开放发生如此大的变化下，松下在华发展40余年也取得了一定成果：拥有在华企业约80家，员工6万多名，事业涵盖多个领域，事业规模占全球的25%。2018年松下创业百年之际，创业者松下幸之助先生荣获了中国政府颁发的“中国改革友谊奖章”；2019年松下集团首次在海外成立的区域性事业公司松下电器中国东北亚公司，将原有的产供销研发职能转向以创新为中心，这是符合中国经济发展趋势的举措。习近平主席对于松下推动中国改革开放做出的贡献、对松下幸之助先生的经营之道以及创新精神给予了高度评价和肯定，作为松下人，我感到非常自豪也深受鞭策。

习近平主席在“弘扬企业家精神”中提及创新，中国自古以来就具备很强的创新意识和适应能力。中国不再是简单的制造大国、消费大国，更是创新大国、工程大国。

疫情引发社会变化，消费观念和企业的经营方式也将随之改变，松下加速健康养老事业战略和清洁技术落地；冷链方面从产地预冷到大众餐桌，延伸食品产业链的导入和市场化运作；同时推进在新能源、物联网领域项目，松下将始终以“日日新”的企业理念，发挥企业的创新力量，以多年来积累的优势经验与本地资源相结合，继续深耕中国市场，把中国事业做强做大，为中国经济社会的发展贡献力量。

人民网：上半年中国GDP增速由负转正，如何看待当前中国经济发展形势？

赵炳弟：中国的GDP在第一季度出现了1992年以来首次的负数，在如此严峻的情况下用三个月的时间，实现了从负转正。相信所取得的成绩，对下半年中国经济的回升，会打下良好的基础。

上半年，松下结合在中国的事业资源，致力于“健康养老”和“生鲜食品供应链“的事业战略。针对疫情后中国消费者对清洁生活方式的需求度急速提升，松下加速纳诺怡、次氯净等抗菌、抗病毒技术产品的市场化落地，为中国消费者的健康、清洁生活保驾护航。

人民网：您对未来行业发展有哪些期待与展望？

赵炳弟：在疫情冲击和全球经济衰退的背景下，中国成功实现了疫情防控，并及时出台为刺激消费、“新基建”、保就业等振兴经济的举措，最快最早实现了经济的复苏。中国市场具有无可比拟的优越性，体现在：中国有巨大的市场规模；全民应用智能手机、对新技术能快速吸纳；创新意识和适应能力非常强；拥有大量技术人才；拥有强大的产业供应链。为此，对于中国经济的恢复和发展，我们持乐观态度。

疫情期间催生了很多新产业、新业态和新模式，中国消费者今后将向追求健康、安全的生活态度转变。

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