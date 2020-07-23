上半年我国交通运输主要指标持续向好 固定投资超去年同期

人民网北京7月23日电 （记者乔雪峰） 随着统筹常态化疫情防控和经济社会发展，交通运输各项工作发力见效，今年上半年交通运输主要指标持续恢复、不断向好，特别是交通固定资产投资得到恢复，已超过去年同期规模，为稳投资、稳就业发挥了重要作用。
7月23日，交通运输部新闻发言人孙文剑在交通运输部7月例行新闻发布会上表示，今年以来，全国交通运输系统坚持供给侧结构性改革，坚持推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，努力在危机中育新机、于变局中开新局，千方百计把疫情造成的损失降到最低。
交通投资得到恢复 基本补齐缺口
据孙文剑介绍，进入二季度，随着统筹常态化疫情防控和经济社会发展，交通运输各项工作发力见效，交通投资得到恢复，基本补齐缺口，上半年完成投资1.45万亿元，同比增长6.0%。
分季度看，尽管一季度投资下降22.5%，但二季度恢复较快，增速达21.8%，主要受公路水路投资带动，贡献率达85.5%。其中，铁路完成投资3258.6亿元，占全年8000亿元投资目标任务的40.7%。公路水路完成投资10839亿元、增长7.8%，完成全年1.8万亿元投资目标任务的60.2%。民航完成投资401亿元，同比下降2%，完成全年1000亿元目标任务的40.1%。
下半年，交通运输部将继续着力扩大固定资产有效投资，积极谋划和推进一批交通重大项目建设，包括川藏铁路、京雄高速北京段、深中通道等服务国家重大战略的项目等。
孙文剑指出，但同时我们也清醒地认识到，当前，疫情仍在全球蔓延，国内个别地区出现聚集性疫情，统筹常态化疫情防控和经济社会发展面临的形势错综复杂、风险挑战前所未有。“下一步，交通运输部将按照中央经济工作会议和《政府工作报告》各项要求，主动作为、化危为机，扎实做好‘六稳’‘六保’，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，为全面建成小康社会当好先行。”
货运量连续两个月实现小幅正增长
据孙文剑介绍，二季度以来，随着生产生活秩序的恢复，公路水路运输企业复工率已经达到98.8%，其中客运和货运企业复工率分别达到98.1%、99.6%。
国内客运正在逐步恢复。虽然营业性客运量总体仍处于低位、但正在走出谷底，恢复情况呈现“城市内好于城市间、国内好于国际”的特征。
其中，城市内客运方面，上半年36个中心城市完成公共交通客运量169.5亿人次，同比下降48.1%。6月已恢复至去年同期的68.8%，恢复程度较一季度末提高37.3个百分点。
城市间客运方面，上半年完成营业性客运量39.6亿人次，同比下降54.8%。6月已恢复至去年同期的56.3%，恢复程度较一季度末提高29.3个百分点。
国际客运方面，上半年完成民航国际航线客运量852万人次，同比下降76.5%，其中6月降幅为97.7%。国际陆路、水路客运处于暂停状态。此外，私家车、单车等个性化出行明显增加。
货运量连续两个月实现小幅正增长。二季度以来，货运量快速恢复，5月、6月连续正增长，增速分别为0.4%和3.9%。上半年，完成全社会货运量198.7亿吨，同比下降7.8%。中欧班列开行列数、快递业务量逆势增长，增速分别超过25%和20%。上半年，完成港口货物吞吐量67.5亿吨，同比增长0.6%。其中二季度增长5.2%，自4月以来连续三个月保持增长。
625个重点项目已100%全面复工
疫情发生以来，交通运输部统筹推进交通运输行业复工复产达产。截止目前，监测的625个重点项目已100%全面复工，并完成新开工公路水路项目430个，重大交通建设项目牵引作用正在有效发挥。
公路项目建设方面，目前，高速公路、普通国省干线公路全部复工。除深中通道、京雄高速外，京沪高速江苏段改扩建工程、京台高速山东段改扩建工程等重特大项目所有标段均按计划复工，建设进展和投资完成情况均好于预期，南京长江五桥和湖北省武穴、棋盘洲、白洋长江公路大桥等多个重大项目将于年内建成。
水路项目建设方面，加快推进百色水利枢纽通航设施建设，目前项目法人组建三方协议已正式签署，下一步将尽快开展项目法人公司注册及工程项目前期工作。铁路方面，京张高铁延庆线、京雄城际河北段等项目已取得标志性进展。民航方面，大兴机场首条货运航线开通。
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