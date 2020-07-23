交通运输部：海事领域年内将实现北斗应用100%全覆盖

人民网北京7月23日电 （记者乔雪峰） “交通运输行业是北斗系统最大的民用用户之一，长期以来，交通运输部将北斗系统应用作为交通强国建设，特别是数字交通建设的重要支撑。”7月23日，交通运输部新闻发言人孙文剑在新闻发布会上表示，近年来，交通运输部着力打造海事系统北斗应用技术、政策制度、标准规范、应用管理"四位一体"的完备体系，全面启动海事公务车、船、导助航设施北斗设备的安装应用工作，取得突破性的进展。

长江干线公务船、客渡船北斗应用实现100%全覆盖，海事领域年内将实现北斗应用100%全覆盖。目前，长江干线1641艘船舶已安装应用北斗终端，其中842艘公务船、733艘客船实现应用全覆盖，另有其它船舶66艘已安装应用。全国已安装海上航标7383座，完成全部97个沿海北斗地基增强基准站的建设。

北斗系统国际化进程效果明显。在水上安全领域，交通运输部积极推进北斗卫星搜救系统国际化应用，北斗卫星搜救载荷入网启用测试等6份报告，已通过国际搜救卫星组织联合委员会审议。此外，还加快推动北斗系统加入全球海上遇险与安全系统申请工作。

在道路运输领域，推进中俄北斗-格洛纳斯国际道路运输应用，完成中俄车辆动态信息交换验证，与俄方签订平台数据交换协议。

在民航应用领域，起草相关标准及建议措施，推动北斗系统纳入国际民航组织应用。

孙文剑指出，未来将进一步发挥交通运输行业在北斗系统推广应用方面的引领带动作用，不断提升北斗系统行业服务能力，加强北斗系统应用对交通强国建设、数字交通发展的支撑作用，将行业北斗系统相关基础设施建设作为国家"新基建"战略的重要落脚点。

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