车险综改共识：让消费者成为最大受益者

《关于实施车险综合改革的指导意见（征求意见稿）》（以下简称《指导意见》）下发后，引发社会的广泛关注和探讨。此次车险综合改革明确以保护消费者权益为主要目标。

7月22日，《中国银行保险报》主办主题为“新时代车险的变革与创新”直播访谈，为驶向深水区的车险综合改革再添一份思想“动力”。参与此次直播的中国银保监会财险部副主任尹江鳌、中国消费者协会消费监督部主任张德志、平安产险董事长兼首席执行官孙建平、中国大地保险总裁陈勇、华泰财险董事长兼首席执行官丛雪松、腾讯微保总经理兼首席运营官谢邦杰和上海广汇德太保险代理有限公司总经理陈杰军围绕主题展开热烈探讨，中国银行保险传媒股份有限公司党委书记、董事长朱进元主持直播访谈。

目标清晰：保护消费者权益

中国车险市场化改革始终在摸索中艰难前行。与此前历次改革不同，尹江鳌认为，这次改革最大的特点就是目标清晰，明确提出改革的主要目标是“保护消费者权益”。

“从以往看，车险改革往往面临多重目标及目标之间冲突的矛盾。”尹江鳌表示，这次改革虽然涉及面广、力度较大，但目标聚焦，抓住主要矛盾，有取有舍，改革后车险价格更低、保障更多、服务更好、机制更活，给消费者带来更多实惠和便利。

张德志从消费者保护角度对《指导意见》出台进行解读。他表示，此次车险综合改革有利于消费者得到更好的保险服务，“希望在我们整体改革红利之下，能够让保险公司在车险领域尽显其能，让消费者成为最大的受益者。”

朱进元认为，险企必须从长远角度关注消费者权益保护才能让车险市场健康发展，也才能从根本上保障消费者权益。大、小公司各显其能、各尽所能、各得其所，消费者的权益才能得到保护。

中小险企：打造更多细分领域的“隐形冠军”

此次综合改革短期内将“降价、增保、提质”作为阶段性目标。针对这三方面挑战，尹江鳌从监管角度对中小财险公司的发展进行了正面回应。他认为，中小公司既很重要，也很必要；既有劣势，也有优势；既要政策支持，也要自身努力。

尹江鳌强调，虽然中小公司在品牌、渠道、信息系统、成本控制等方面处于劣势，但其也有机制活、决策快、效率高等特点，可发挥“船小好调头”等优势。他建议中小主体应强化新发展理念，通过自身努力，实现专业化、精细化和特色化，打造更多细分领域的“隐形冠军”。

“总而言之，优秀的企业不是保护出来的，是在市场竞争中成长起来的。希望中小公司扬长避短，发挥自身优势，实现高质量发展。”尹江鳌表示。

在鼓励产品创新方面，陈勇给出了切实可行的建议。他表示，一方面要把精算前置到产品线上，做到精算与业务的有效融合，这样既鼓励了创新又避免了盲目的创新；另一方面必须要做到风险的敞口可控，成本可控，只有这样的创新才能做到健康持续发展。

作为大型险企代表，孙建平表示，中小主体走差异化的市场竞争和发展道路是非常正确的，支持其优先开发差异化的创新产品，开辟发展新赛道，促进健康发展。

朱进元也对中小险企的未来寄予厚望。他表示，相信这次改革不仅不会让中小公司受损，而且一定会有中小公司脱颖而出，凤凰涅槃，浴火重生，和大公司一起共同成长。

整治乱象：不能简单“去中介化”

涉及车险市场乱象，中介往往是绕不过去的话题。丛雪松表示，市场乱象不能简单地推给中介，乱象从根本上说仍是市场化不充分的问题。

“消费者如果对专业中介是有需求的，那么这个专业中介就有存在价值。”他强调，此次改革核心是“以消费者为中心”，中介能不能存在下去取决于消费者。

作为中介机构代表，陈杰军表示，保险中介是整个保险生态圈中重要的组成部分，如果真的“去中介化”会改变整个保险生态圈。他认为，应该大力支持有实体的，如4S店的这类保险中介，而对于没有实体、没有服务能力、光靠拼手续费扰乱市场的中介机构应该予以规范。

谢邦杰对此持有相同观点：“那些以挣钱为目的，只为了销售才开展的中介服务，未来前景一定非常暗淡，而附加各种服务、特别是通过新科技赋能，能够更好提高消费者感受的中介一定会有新赛道，一定会有更好的发展前景。”

改革信心：咬定青山不放松

虽然此前车险改革经历波折颇多，但尹江鳌表示，目前行业已经形成共识，就是车险改革势在必行，综合改革总体可行；监管部门将迎难而上，坚定不移地推进车险综合改革。

尹江鳌表示，将从聚共识、改机制、强约束、重服务四方面更好发挥监管作用，“我相信，随着市场主体的逐步理性经营，配套监管制度的逐步完善，加上敢于运用、善于运用这些监管工具，车险综合改革应该能够顺利推进，为消费者提供更好的保障。”

监管部门表现出极大信心，市场主体也均表示将积极应对改革带来的挑战。孙建平认为，无论遇到什么样的困难，市场化改革都是中国车险发展的最佳选择，险企应从风险筛选、运营效率、理赔服务和科技创新四个方面提升能力。陈勇表示，此次车险综合改革对于大中小公司来说，都是一次大考，如何胜出就要从自身能力建设方面多考虑。丛雪松对改革前景充满了信心，表示将牢牢记住改革初衷，将消费者利益放在最重要的位置上。（中国银行保险报）

(责编：李都也(实习生)、李栋)