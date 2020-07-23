原标题：周杰伦快手直播首秀7月26日正式开启

7月26日晚8:30，周杰伦将在快手平台开启自己的直播首秀，目前，官方直播预约通道已经开启，成功预约还将获得”超级宠粉大礼包“。

目前，周杰伦方只透露，会如之前承诺在直播间带来魔术表演，其他更多的内容，周杰伦似乎想要留点悬念，这也是他一贯的作风。

此前，周杰伦曾宣布独家入驻快手，其快手官方认证号“周同学”粉丝量现已超过2200万。而更早以前，快手还曾独家冠名周杰伦推出的新综艺《周游记》，又获得了杰威尔音乐旗下歌手周杰伦全部歌曲及歌曲MV的短视频平台版权授权。

当下，各大流媒体平台外，短视频平台已经成为音乐宣发的重要阵地之一，借助短视频平台的技术和流量赋能，好音乐可以更快破圈，据不完全统计，周杰伦新歌《MOJITO》在快手的使用量已经超过80万。

过去，歌迷影迷将情感寄托在钟爱的作品中，作品是与明星连接的唯一方式，买唱片、演唱会门票或电影票，核心是在为作品买单；但在碎片化的当下，“明星”本身就是作品，高频次、强互动的直播无疑是最快、最直接抵达粉丝的渠道。

快手重新构建和再现了唱片工业时期“试听、吸引、了解、购买”的宣发链条，基于3亿DAU的用户规模与去中心化的产品逻辑，歌手可以在一个平台上实现发布、打歌、访谈、互动等功能，在非推广期，其也可借力平台完成对潜在粉丝的触达与激活。

而此次周杰伦在快手带来直播首秀，也势必将引发新的热议话题。

(责编：许维娜、夏晓伦)