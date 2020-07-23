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蚂蚁区块链正式升级为蚂蚁链

2020年07月23日17:14  来源：人民网-财经频道
 

7月23日，蚂蚁集团董事长井贤栋在杭州宣布，蚂蚁区块链正式升级为“蚂蚁链”。蚂蚁集团从2015年开始布局区块链，坚信区块链只有与实体经济结合才能发挥最大价值，并持续付诸实践。

蚂蚁链全新发布

井贤栋在发布会上分享了蚂蚁链已取得的三个关键成绩：在技术上，蚂蚁链连续四年每年全球专利申请数始终保持在第1名；在应用上，蚂蚁链已经助力解决了50多个实际场景的信任问题；在商业上，蚂蚁链目前每天“上链量”超过1亿次。

蚂蚁链的正式亮相，意味着蚂蚁集团在解决商业信任问题上走到了全新的发展阶段。

“16年来，蚂蚁最重要的产品就是建立信任，”井贤栋指出，从2004年支付宝诞生伊始，蚂蚁就致力于解决信任这个制约数字经济快速发展的关键痛点问题。2010年蚂蚁开始探索利用数据技术，让信用成为一种财富，推动每个小企业和每个消费者无差别获得普惠金融服务。2015年，蚂蚁集团投身区块链，相信区块链可以重构数字时代的信任体系，希望区块链能像移动支付一样去改变数字时代人们的生产和生活。

在蚂蚁集团副总裁、蚂蚁链负责人蒋国飞看来，蚂蚁链的全新启航，将加速推动区块链从前沿技术发展成科技产业，通过蚂蚁链对商业的理解，技术的沉淀和生态的构建，推动区块链技术平民化，给消费者、给小微企业、给整个互联网产业创造真实的价值。“蚂蚁链的愿景是致力于构建全球最大的价值网络。”（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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