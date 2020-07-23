蚂蚁区块链正式升级为蚂蚁链

7月23日，蚂蚁集团董事长井贤栋在杭州宣布，蚂蚁区块链正式升级为“蚂蚁链”。蚂蚁集团从2015年开始布局区块链，坚信区块链只有与实体经济结合才能发挥最大价值，并持续付诸实践。
蚂蚁链全新发布
井贤栋在发布会上分享了蚂蚁链已取得的三个关键成绩：在技术上，蚂蚁链连续四年每年全球专利申请数始终保持在第1名；在应用上，蚂蚁链已经助力解决了50多个实际场景的信任问题；在商业上，蚂蚁链目前每天“上链量”超过1亿次。
蚂蚁链的正式亮相，意味着蚂蚁集团在解决商业信任问题上走到了全新的发展阶段。
“16年来，蚂蚁最重要的产品就是建立信任，”井贤栋指出，从2004年支付宝诞生伊始，蚂蚁就致力于解决信任这个制约数字经济快速发展的关键痛点问题。2010年蚂蚁开始探索利用数据技术，让信用成为一种财富，推动每个小企业和每个消费者无差别获得普惠金融服务。2015年，蚂蚁集团投身区块链，相信区块链可以重构数字时代的信任体系，希望区块链能像移动支付一样去改变数字时代人们的生产和生活。
在蚂蚁集团副总裁、蚂蚁链负责人蒋国飞看来，蚂蚁链的全新启航，将加速推动区块链从前沿技术发展成科技产业，通过蚂蚁链对商业的理解，技术的沉淀和生态的构建，推动区块链技术平民化，给消费者、给小微企业、给整个互联网产业创造真实的价值。“蚂蚁链的愿景是致力于构建全球最大的价值网络。”（牛广文）
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】