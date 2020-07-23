福布斯发布2020中国慈善榜 恒大许家印第五次登顶

日前，福布斯发布2020中国慈善榜。今年共有100 位企业家上榜，恒大集团董事长许家印、碧桂园董事局主席杨国强及其家族、融创中国董事长孙宏斌分别以30.1 亿、15.2 亿及13.9 亿元的现金捐赠总额名列前三甲。

恒大集团董事长许家印蝉联第一，这是其第五次荣登慈善榜榜首。图片来源：DR

今年是福布斯中国第十四次发布中国慈善榜，上榜的100 位企业家（企业）现金捐赠总额为179.1 亿元，与去年的191.7亿元相比，下滑6.6%。是继2011、2017、2018、2019 年之后，总捐赠金额第五次突破100 亿元。今年的入围门槛为1,000 万元，低于去年的1,800 万元。

据悉，福布斯中国调查了中国民营企业家及企业在2019 年度向公益慈善领域的现金捐款情况，并将企业家及其管理企业的捐款额合并计算，编制年度中国慈善榜。每年有100 位企业家（企业）入选。今年的慈善榜中捐赠过亿元的企业家有35 位，捐赠总额高达150.9 亿元，他们的捐赠金额占到总额的84%。

恒大集团董事局主席许家印，以30.1亿元的总捐赠额，继续蝉联2020中国慈善榜首善。加上2012、2013、2018、2019年，这已经是许家印第五次荣登慈善榜榜首。

据介绍， 2019年，恒大一如既往积极投身脱贫攻坚，全年合计捐赠超30亿元资金。其中，向贵州省毕节市捐赠10亿元，自恒大结对帮扶毕节市以来，已累计捐赠到位75亿元，已协助毕节各级政府帮扶90.5万人脱贫。同时，恒大不断复制、推广帮扶毕节经验，助力广东、河南、陕西、云南、青海等多地高质量打赢脱贫攻坚战。截至目前，恒大集团累计为扶贫、民生等慈善公益事业捐款超177.5亿元。

回顾过去三年的榜单，数据显示，有29位企业家连续三年荣登慈善榜，这29位慈善企业家的合计捐赠金额高达326 亿元。饮水思源、反哺社会是民营企业家心怀的社会责任感，许多民营企业已经形成了以慈善为特色的企业责任文化。通过科学规划与管理，来实现企业主营业务与慈善事业的良性、均衡发展。

从捐赠方向来看，教育和扶贫为今年慈善捐赠的两大主要方向，合计占比超六成。教育领域以35.5%的占比名列第一，成为企业家进行公益慈善的首选领域。绝大多数的企业家非常乐于给自己的母校捐赠现金或设立专项教育基金。

报告事实证明，著名大学更容易获得来自校友的捐赠，在强大的资金支持下，这些高校的整体实力能够得到明显的提升，从而形成一个良性循环，吸引更优质的生源。2019年适逢南开大学百年校庆，来自字节跳动的董事长张一鸣及泰禾集团董事长黄其森分别捐赠1.1 亿元和1 亿元，用以支持南开大学的发展。

2019 年是打赢脱贫攻坚战攻坚克难之年，在政策的鼓励下，企业家们纷纷慷慨解囊，扶贫已成为热门捐赠方向，以30% 的占比排名第二，并且在可预期的未来，会进一步增长。

值得注意的是，社会公益成为公益慈善事业的基础和中坚力量的趋势已经开始显现，以14.3% 的占比位列第三。以腾讯为例， 它以“腾讯网络捐赠平台”、“益行家”、“腾讯公益网” 等产品为平台，培养亿万网友的公益习惯，推动人人可公益的生态建设。此外，腾讯基金会通过“为村开放平台”、“腾讯立体救灾” 等项目，在乡村发展、教育、扶贫、紧急救灾、员工公益等多个领域探索互联网与公益结合的前沿与可能。

医疗领域受捐赠的比重也在逐年递增。2019年7月，三生制药旗下三生国健向“强直性脊柱炎健康扶贫工程”项目捐赠1.8 亿元。至今已在安徽省霍邱县、临泉县，陕西省镇巴县，河南省平舆县先行开展试点，自四个贫困县的试点取得成功后，计划将精准扶贫模式向全国推广，目标实现在全国832个贫困县对2万名建档立卡中重度强直患者提供免费的医疗救助。三生制药董事长兼首席执行官娄竞博士表示，未来将研发和生产高质量的生物药品惠及更多的患者，并且秉持着公益之心持续回馈社会。

从上榜企业的行业集中度来看，房地产、多元化和互联网名列前三。房地产行业不仅是诞生亿万富豪最多的产业，也同样是产生慈善家最多的行业。榜单显示，来自于房地产行业的捐赠金额高达71.1 亿元，占比近40%，成为当之无愧的捐赠主力军。位列二、三名的多元化和互联网行业，现金捐赠合计为62.6 亿元，占比近35%。由此可见，前三大行业的捐赠金额占据了总金额的75%。

从上榜企业分布的城市来看，深圳、北京、广州成为捐赠企业最多的前三大慈善地区，集中了四成以上的企业；而从捐赠数额上看，则是深圳、北京和广州这三座城市占据了前三大捐赠金额，分别占捐赠总额29.2%、15.4% 和12.3%，合计超过捐赠总额五成。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)