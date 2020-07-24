工业生产回升势头明显（权威发布）

在7月23日举行的国新办新闻发布会上，中国工业经济上半年成绩单出炉。统计显示，上半年规模以上工业增加值同比下降1.3%。分季度看，一季度同比下降8.4%，二季度同比增长4.4%，上半年降幅比一季度收窄7.1个百分点。

“上半年我国工业经济各项指标先降后升，二季度运行状态逐月好转。综合看，当前，我国工业经济基本面向好，疫情对工业经济影响总体可控。”工信部副部长辛国斌说。

增速稳步回升，预期持续向好

上半年，我国全力推进制造业产业链协同复工复产，工业生产秩序快速恢复，主要工业经济指标明显改善，为宏观经济平稳运行提供了有力支撑。

看工业生产，各项指标走出谷底，运行状况明显改善。从二季度开始，工业经济呈现持续恢复性增长。4、5、6三个月规模以上工业增加值同比分别增长3.9%、4.4%和4.8%。

看企业效益，政策红利持续释放，营收利润逐步好转。前5月，规模以上工业企业营业收入利润率比一季度提高1.06个百分点，5月当月利润同比增长6%。

看重点行业，回暖态势更加明显。在41个工业大类中，二季度超过半数的行业实现正增长，其中装备制造业5、6两个月增加值增速分别达到9.5%和9.7%。6月份汽车产销量同比分别增长22.5%和11.6%。

从产销量来看，企业预期也在向好。二季度，规上工业企业产销率保持在98%左右，市场销售明显回暖，6月份制造业采购经理人指数（PMI）为50.9%，已连续4个月处于荣枯线以上。

同时，发展质量也在不断增强。新产业逆势增长。上半年高技术制造业增加值增长4.5%，在前两个月下降14.4%的情况下实现快速反弹。新业态显露生机。在线办公、远程医疗、在线教育等新业态快速扩张。

惠企政策生效，生产降幅收窄

“随着各项惠企政策落地生效，中小企业克服疫情影响，正在加快恢复发展。”工信部运行监测协调局局长黄利斌介绍，相关数据显示，中小企业运行明显回暖，上半年规模以上中小工业企业增加值降幅比一季度收窄10.3个百分点，特别是进入二季度以来中小企业的主要经济指标增速均由负转正，其中营业收入4月份和5月份分别增长8.6%和3%，利润总额分别增长14.9%和14.1%。

加大清欠力度，优化营商环境。上半年，工信部进一步加大清欠和清理规范涉企收费力度，已清偿政府部门和大型国有企业无分歧账款827亿元，清偿进度达到49.5%，各地对500万元以下的无分歧欠款已全部清零，有效缓解了中小企业的资金压力。

强化银企对接，缓解融资难题。截至目前，已对超过1.8万亿中小微企业贷款本息实施延期，普惠性小微企业贷款余额已超13万亿元，同比增长27.6%；平均利率也大幅降低，13万亿元贷款平均利率6.03%，较去年全年的平均利率降低0.67个百分点。

优化涉企服务，培育优质企业。据不完全统计，截至6月底，各地中小企业服务机构举办服务活动超过4万场次，开展服务330多万次，服务企业1020多万家次。

“下一步，工信部将在全国范围内开展促进中小企业发展环境的第三方评估，同时支持地方加大专精特新中小企业培育力度，鼓励大中小企业融通发展。”黄利斌说。

加大力度，稳定产业链供应链

在不确定因素增多的情况下，下半年如何稳住工业经济？

——发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新。

面临风险挑战，更要支持传统产业企业来加大技术改造投资，加快智能化、绿色化、服务化、高端化。尤其要鼓励支持一部分系统解决方案供应商服务于制造企业创新发展，特别是服务于量大面广的中小企业。同时，要推动5G新型基础设施建设布局，持续推动基础电信企业和工业企业的深化对接合作，提升生产智能化水平。辛国斌说，工业投资下滑在下半年还会进一步收窄，如果把控好，年底有信心回到正增长的水平上来。

——打通断点堵点难点，保持产业链供应链稳定畅通。

在供给端，通过聚焦重点产业链，推动龙头企业带动上下游中小企业的协同复产达产扩产，组织召开电子信息、消费品等重点行业全球产业链供应链畅通研讨会，畅通物流、人流、资金流、信息流，保障产业链供应链正常运转。在需求端，加快落实汽车消费的政策措施，鼓励互联网平台带动外向型企业出口转内销，同时加快推进5G等新型基础设施建设，积极拓展线上线下新应用，激发潜在的消费活力，带动产业链供应链加快运转。

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 02 版）

(责编：白宇、岳弘彬)