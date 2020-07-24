工信部：中国经济回归正常轨道

本报讯（记者 赵鹏）新冠疫情和世界经济衰退从供需两侧对我国经济一度造成前所未有的冲击。昨天在国新办举行的工业通信业发展情况发布会上，工信部副部长辛国斌称，二季度规模以上工业增加值同比增长4.4%，主要经济指标明显改善，国内经济已渡过难关回归正常轨道。

上半年规模以上工业增加值同比下降1.3%，降幅比一季度收窄7.1个百分点，二季度同比增长4.4%，主要经济指标明显改善。

随着疫情防控形势持续向好和复工复产扎实推进，市场销售明显回暖，企业预期也在向好。今年4、5、6三个月规模以上工业增加值同比分别增长了3.9%、4.4%和4.8%，国内经济已渡过难关。

综合相关指标辛国斌分析，“二季度以来工业经济稳步回升，可以初步判断我国经济运行已经回归到了正常轨道。”

疫情中新产业新业态则露出了勃勃生机。疫情催生的网上购物、直播带货持续火爆，在线教育、远程问诊等行业蓬勃发展，信息消费快速增长。上半年生物医药、电子及通信设备、医疗仪器设备等行业增加值同比分别增长13.8%、7.2%和27.2%。在新业态的带动下，上半年高技术制造业增加值增长4.5%，高于规模以上工业增速5.8个百分点。信息技术与制造业加快融合，人工智能、物联网、车联网等技术创新和产业应用步伐加快，上半年软件和信息技术服务业实现收入同比增长6.7%。

在疫情冲击下，中小企业资金链断裂是一个非常严重的问题。减税降费让利、降准降息、稳定就业……上半年，一系列政策措施助力企业渡过了难关。

“包括阶段性、有针对性的减税降费政策，降低企业用电用气成本等，今年以来国内减税降费已累计超过1万亿元。”辛国斌说。

国家统计局和工信部中小企业生产运行建设平台调查数据显示，进入二季度以来中小企业的主要经济指标增速均由负转正，其中营业收入4月份和5月份分别增长了8.6%和3%，利润总额分别增长了14.9%和14.1%。

5G新基建已经成为引领国内经济发展的重要龙头，当日工信部披露了我国5G发展的半年报“账单”。工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库称，目前国内平均每周开通5G基站超过1.5万个，到6月底全国开通的5G基站已有40多万个。

伴随着5G发牌一周年，闻库表示，目前国内已有197款5G终端拿到了入网许可。5G手机出货量持续上扬，上半年已达8623万部。其中截至6月底，国内已联网使用的5G终端数有6600多万部。

(责编：李都也(实习生)、李栋)