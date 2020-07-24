连续三个月实现正增长 上半年吸收利用外资好于预期

原标题：上半年吸收利用外资好于预期

□本报记者 晏澜菲

“2020年1-6月，全国实际使用外资4721.8亿元，同比下降1.3%（折合679.3亿美元，同比下降4%），降幅比一季度收窄9.5个百分点、比1-5月收窄2.5个百分点。”在近日举行的商务部网上例行新闻发布会上，发言人高峰表示，上半年我国吸收利用外资情况总体好于预期。

值得注意的是，6月当月，全国实际使用外资1170亿元，同比增长7.1%（折合167.2亿美元，同比增长3.7%），连续三个月实现正增长。在全球跨国投资遭受冲击的背景下，中国吸收外资保持稳中有升态势，充分证明了外商来华投资预期和信心稳定趋好，中国市场依旧充满魅力。

“今年上半年，新冠肺炎疫情给全球经济带来了严重冲击和影响。由于我国在短时间内控制住了疫情，并在统筹疫情防控和经济发展方面取得了明显成效，我国已经成为全球资金的避险地。”商务部研究院外国投资研究所副主任张菲直言，这是保证我国实际使用外资逐渐由2、3月的负增长，转为4-6月正增长的大前提。

在张菲看来，上半年我国实际利用外资取得了超过预期的成绩，也说明了中央及地方各级政府采取多项稳外资措施成效明显。“在减轻企业负担方面，外资企业与内资企业一视同仁，同时享受到了减免税费、租金等纾困政策。2月份以来，各级政府在吸引外资大项目落地、帮助外资企业恢复产能和稳住订单等方面也采取了多项措施。此外，优化市场化、法治化、国际化营商环境，不断压缩负面清单，并以自贸试验区、自贸港、开发区产业集聚和创新为平台加大对外资的吸引力，这也都对稳定外资信心起到了重要作用。”

对外经贸大学国际经济研究院院长桑百川同样表示，中国率先复工复产，凸显了在中国投资的安全性和稳定性，同时，中国持续推进投资便利化进程，出台了一系列稳外资政策措施，对扩大外商投资市场准入准营都发挥了积极作用。

数据显示，在主要投资来源地中，新加坡、美国实际投入外资金额同比分别增长7.8%和6%；“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比增长2.9%；东盟实际投入外资金额同比增长5.9%。针对美国实际投入外资金额出现增长的情况，一些业内人士认为，是由于受疫情影响，美国虽大力推动投资回流本土，但投资者依旧有些恐慌，在积极找寻新的投资机会。中国经济单季度世界第一，也使得外资更加看好中国经济发展的前景。

面对下半年中国吸收外资的前景，不少专家持乐观看好的态度，其主要原因在于，近年来中国营商环境日趋优化，新公布的中国经济数据表现不错，这对外商投资具有很强的吸引力。相比全球一些疫情还在蔓延、经济显现疲态的国家，中国对外资的吸引力仍高于许多国家。

虽然国内形势趋好，但因疫情在全球蔓延，外部环境给我国吸收外资增加了不确定性。国际货币基金组织和世界银行最新分别预测，今年全球经济将下降4.9%和5.2%。高峰直言：“下半年，世界经济形势仍然复杂严峻，影响外商投资的不确定性因素仍然较多，实现全年稳外资目标任务仍然任重道远。”

联合国贸易和发展会议发布的《2020年世界投资报告》预计，2020年全球外国直接投资（FDI）流量将在2019年1.54万亿美元的基础上下降近40%，这将使全球FDI自2005年以来首次低于1万亿美元。

面对挑战，受访专家纷纷表示，落实稳外资的系列新政策、创造更好的营商环境，控制要素成本过快增长是稳外资的重要举措。

持续优化我国的硬环境、软环境和产业配套环境，才是吸引和留住中外企业、防止和延缓产业链转移的法宝。

(责编：李都也(实习生)、李栋)