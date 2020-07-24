连续三个月实现正增长 上半年吸收利用外资好于预期

□本报记者 晏澜菲
“2020年1-6月，全国实际使用外资4721.8亿元，同比下降1.3%（折合679.3亿美元，同比下降4%），降幅比一季度收窄9.5个百分点、比1-5月收窄2.5个百分点。”在近日举行的商务部网上例行新闻发布会上，发言人高峰表示，上半年我国吸收利用外资情况总体好于预期。
值得注意的是，6月当月，全国实际使用外资1170亿元，同比增长7.1%（折合167.2亿美元，同比增长3.7%），连续三个月实现正增长。在全球跨国投资遭受冲击的背景下，中国吸收外资保持稳中有升态势，充分证明了外商来华投资预期和信心稳定趋好，中国市场依旧充满魅力。
“今年上半年，新冠肺炎疫情给全球经济带来了严重冲击和影响。由于我国在短时间内控制住了疫情，并在统筹疫情防控和经济发展方面取得了明显成效，我国已经成为全球资金的避险地。”商务部研究院外国投资研究所副主任张菲直言，这是保证我国实际使用外资逐渐由2、3月的负增长，转为4-6月正增长的大前提。
在张菲看来，上半年我国实际利用外资取得了超过预期的成绩，也说明了中央及地方各级政府采取多项稳外资措施成效明显。“在减轻企业负担方面，外资企业与内资企业一视同仁，同时享受到了减免税费、租金等纾困政策。2月份以来，各级政府在吸引外资大项目落地、帮助外资企业恢复产能和稳住订单等方面也采取了多项措施。此外，优化市场化、法治化、国际化营商环境，不断压缩负面清单，并以自贸试验区、自贸港、开发区产业集聚和创新为平台加大对外资的吸引力，这也都对稳定外资信心起到了重要作用。”
对外经贸大学国际经济研究院院长桑百川同样表示，中国率先复工复产，凸显了在中国投资的安全性和稳定性，同时，中国持续推进投资便利化进程，出台了一系列稳外资政策措施，对扩大外商投资市场准入准营都发挥了积极作用。
数据显示，在主要投资来源地中，新加坡、美国实际投入外资金额同比分别增长7.8%和6%；“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比增长2.9%；东盟实际投入外资金额同比增长5.9%。针对美国实际投入外资金额出现增长的情况，一些业内人士认为，是由于受疫情影响，美国虽大力推动投资回流本土，但投资者依旧有些恐慌，在积极找寻新的投资机会。中国经济单季度世界第一，也使得外资更加看好中国经济发展的前景。
面对下半年中国吸收外资的前景，不少专家持乐观看好的态度，其主要原因在于，近年来中国营商环境日趋优化，新公布的中国经济数据表现不错，这对外商投资具有很强的吸引力。相比全球一些疫情还在蔓延、经济显现疲态的国家，中国对外资的吸引力仍高于许多国家。
虽然国内形势趋好，但因疫情在全球蔓延，外部环境给我国吸收外资增加了不确定性。国际货币基金组织和世界银行最新分别预测，今年全球经济将下降4.9%和5.2%。高峰直言：“下半年，世界经济形势仍然复杂严峻，影响外商投资的不确定性因素仍然较多，实现全年稳外资目标任务仍然任重道远。”
联合国贸易和发展会议发布的《2020年世界投资报告》预计，2020年全球外国直接投资（FDI）流量将在2019年1.54万亿美元的基础上下降近40%，这将使全球FDI自2005年以来首次低于1万亿美元。
面对挑战，受访专家纷纷表示，落实稳外资的系列新政策、创造更好的营商环境，控制要素成本过快增长是稳外资的重要举措。
持续优化我国的硬环境、软环境和产业配套环境，才是吸引和留住中外企业、防止和延缓产业链转移的法宝。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】