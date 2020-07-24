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6月国企收入利润 年内首现月度同比增长

2020年07月24日08:12  来源：经济参考报
 

　　7月23日财政部公布2020年1-6月全国国有及国有控股企业（下称“国有企业”）经济运行情况，6月国有企业营业总收入、利润总额年内首次实现月度同比增长，1-6月主要经济效益指标同比降幅进一步收窄，经济运行回升态势进一步巩固。

　　数据显示，1-6月，国有企业营业总收入279537.3亿元，同比下降4.9%，较1-5月降幅收窄2.8个百分点；营业总成本274594.1亿元，同比下降2.7%；利润总额11225.3亿元，同比下降38.8%，较1-5月降幅收窄13.9个百分点；税后净利润7546.6亿元，同比下降44.6%，归属于母公司所有者的净利润3595.9亿元；应交税费21630.6亿元，同比下降6.0%。国有企业成本费用利润率4.1%，同比减少2.4个百分点。

　　其中，6月份，国有企业营业总收入较去年同期增长7.1%；营业总成本较去年同期增长6.2%；利润总额较去年同期增长6.0%；税后净利润较去年同期增长7.5%；应交税费较去年同期增长4.7%；成本费用利润率较去年同期减少0.1个百分点。6月末，国有企业资产负债率64.6%，提高0.3个百分点。

　　在7月22日召开的地方国资委负责人年中视频座谈会上，国务院国资委党委书记、主任郝鹏强调，下半年要更加聚焦推动国资系统监管企业总体效益实现稳增长，更加聚焦抓好国企改革三年行动方案落实落地，激发国有企业市场主体活力，弘扬企业家精神，加快推动高质量发展，不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

　　会议表示，要强化提质增效稳增长，更好发挥国有企业在国民经济中的支撑作用，促进各类所有制企业融合发展、互利共赢；强化改革落地见效，突出抓好国企改革三年行动，抓重点、补短板、强弱项；强化创新驱动发展，加大关键核心技术攻关力度；强化规划战略引领，加快国有资本布局优化和结构调整，扎实做好国资国企规划编制工作，深化央地合作；强化提升监管效能，不断完善以管资本为主的国有资产监管体制，进一步增强监管合力；强化风险防范化解，牢牢守住不发生重大风险底线；强化党的全面领导，切实加强党的建设，为企业改革发展提供坚强政治保障。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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