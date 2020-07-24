2020年版外商投资准入负面清单施行

国家发展改革委、商务部于今年6月23日发布的2020年外商投资准入负面清单，自7月23日起施行。

国家发展改革委有关负责人说，国家发展改革委、商务部将会同各有关部门和各地方，扎实做好新版负面清单落实工作。一是抓好新开放措施落地。全面落实新版负面清单在服务业、制造业、农业领域推出的新开放举措，支持自贸试验区扩大开放先行先试。二是全面实施负面清单管理制度。按照《外商投资法》及其实施条例要求，对负面清单之内的领域，严格执行有关规定，对负面清单之外的领域，给予外资国民待遇，按照内外资一致原则管理。考虑到《市场准入负面清单》对空中交通管理系统投资已有规定，外商投资准入负面清单不再列入。三是进一步优化外商投资服务。跟踪监测新版负面清单实施情况，及时解决落实中遇到的问题。指导各地方抓住扩大开放机遇，推动外资项目落地。（记者 熊丽）

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