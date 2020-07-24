内容硬核 解读权威 “税务讲堂”成“网红”品牌

人民网北京7月24日电 （记者车柯蒙）“实实在在的视频，易懂！”来自北京朝阳区的个体工商户李朝阳对税务总局官方网站上发布的“税务讲堂”视频赞不绝口。“疫情对经营状况有一些影响，今年缓缴社保费，对我的资金流转是很大的帮助。讲解老师几句话就把社保费政策讲得十分透彻，解了我的燃眉之急。”

李朝阳提到的“税务讲堂”视频，是税务总局今年开展“便民办税春风行动”的一项具体举措。税务总局通过“税务讲堂”打造税费政策线上宣传辅导的公开课，及时讲解最新税费政策，帮助纳税人和缴费人准确享受各项税费优惠。

每一期“税务讲堂”都由税务总局各司局负责人讲解，主动传播权威声音。李朝阳称赞的讲解老师，正是社会保险费司副司长王发运。“录制‘税务讲堂’要更注重通俗易懂、深入浅出，将税费政策娓娓道来，才能吸引纳税人和缴费人的兴趣，帮助他们解决实际问题，”王发运说。

据悉，自3月17日第一期“税务讲堂”开办以来，税务总局已有多位司局级负责人现场录制课程视频，进一步提升了税费优惠政策的知晓率和普惠度，在确保各项防控工作抓实抓细抓到位的同时，有序推动各类企业复工复产。

“纳税人、缴费人感受到在疫情面前，税务部门是在全力以赴为大家服务。”全国政协常委、中国税务学会副会长张连起表示。

“税务讲堂”的内容可谓是“一网打尽”，既面向小型微利企业、个体工商户等不同群体，又涵盖增值税、所得税等诸多税种；还包括出口退税、优惠备案的实操指南……

“司长讲课，既权威、又是干货，细致体贴。”北京北控绿海能环保有限公司财务经理叶女士说，“尤其是具体的减税降费政策，让我们广大纳税人、缴费人，心里踏实了不少。

想要将“及时雨”下到人们的心坎上，就必须要坚持内容为王，花心思了解群众需求，下力气回应群众关切。“‘税务讲堂’站在纳税人、缴费人需求的角度，对一揽子税费政策硬核干货，进行‘全景式’讲解。”国家税务总局12366北京纳税服务中心主任张瑞菊介绍，“在‘税务讲堂’发布前，我们在税务总局政策法规司、纳税服务司等的指导下，依托热线系统，梳理上报纳税人、缴费人关注度较高的热点问题和意见建议，为‘税务讲堂’内容设置提供参考。”截至目前，“税务讲堂”共推出17期，内容涵盖支持复工复产、支持疫情防控等方面，及时回应纳税人、缴费人需求。

随着“非接触式”服务走向常态，“税务讲堂”正成为助力企业复工复产、应知尽知政策的重要渠道。“‘税务讲堂’在录制过程中，12366热线及时跟进搜集纳税人、缴费人对‘税务讲堂’栏目的意见建议，推动‘税务讲堂’的及时性、针对性持续增强。下一步，我们将不断优化视频制作流程，持续提升公开课发布的效率，推动税费优惠政策落实落细。”张瑞菊说。

“税收讲堂”针对性强、短小精悍、时间灵活，目前已成为纳税人、缴费人及时、便捷了解涉税知识的有效途径，开播以来，迅速成为“网红”品牌。

“对于我们财务人员来说，如何快速了解政策、读懂政策是头等大事。”国内最大笔类产品出口商贝发集团股份有限公司财务经理邱小君在采访中表示，“税务讲堂”的推出及时响应了这一诉求，“讲解细致、解读权威，涵盖了出台的各项税费优惠政策。一堂课下来，含金量杠杠的，收获满满。”

据12366北京纳税服务中心统计，“税务讲堂”开讲以来，纳税人满意度持续上升。4月份第二批“你来问我来答”系列课程推出后，仅北京中心5-6月份相关问题咨询数量下降幅度30%。

(责编：车柯蒙、孙阳)