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贵州上半年重大工程项目完成投资3627.35亿元

2020年07月24日10:44  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月24日电(许维娜）据贵州省发展改革委消息，今年贵州安排省重大工程项目3357个、年度计划投资7262亿元，上半年完成投资3627.35亿元，重大工程项目推动全省投资回稳向好。

重大项目率先实现全面复工开工。在做好疫情防控的前提下，采取分片包干、现场督导、分类调度等方式，推动在建项目加快建设，2月底实现贵州省重大工程项目全面复工。安排2.87亿元支持重大项目前期工作。组织两次重大项目集中开工，新开工恒大新能源动力电池、威赫电厂等亿元以上项目938个、总投资6272.78亿元，分别增长8.2%和10.6%。新增入库入统项目3063个，在库项目达9200个。建成重大工程93个。

“两新一重”“六网会战”项目强力推进。“六网会战”完成投资945亿元。安六高铁开通运营，都匀至安顺、纳雍至赫章等高速公路加快建设，县乡公路路面改善提升工程建成4669公里，荔波机场改扩建工程开工，建成黔中水利枢纽、南方电网云贵互联通道工程、贵阳·贵安国际互联网专用通道、腾讯数据中心一期等项目，凤山等重大水利工程加快建设，观音大型水库等9个项目列入国家今年及后续150项重大水利工程，改造地下管网315.21公里，开工8个天然气输气管道项目。对5G基站和贵安新区数据中心实行电价支持政策，将5G基站计划建设数量翻番至2万个，实现5G“县县通”。

重大产业项目快速推进。重大产业项目完成投资2270.2亿元。农业12个特色优势产业、十大工业产业、服务业创新发展十大工程项目完成投资977.3亿元。建成磷化集团3万吨无水氟化氢、毕节明钧玻璃年产950万平米镀膜玻璃等重大产业项目。

脱贫攻坚和民生项目扎实推进。争取和安排中央及省预算内投资96亿元用于脱贫攻坚项目。民生实事完成投资434.4亿元，重大民生工程项目完成投资410亿元。易地扶贫搬迁安置点教育医疗配套项目全部建成。争取40.4亿元中央预算内投资支持公共服务项目建设，医疗废弃物处置实现全覆盖。小康升级行动计划完成投资611.8亿元。

资金要素保障力度加大。争取地方政府专项债券979亿元、抗疫特别国债187亿元、中央预算内投资151亿元、企业债券54亿元。“两张清单”和补短板稳投资专项融资累计发放贷款2194亿元。金融机构贷款余额突破3万亿元。引进民间投资713亿元。重点产业招商引资到位资金2971.64亿元。供应建设用地16.1万亩、增长60.1%。

贵州省发展改革委有关负责人表示，下半年将继续围绕重大项目抓前期、抓在建、抓开工、抓保障、抓调度、抓入库。加快在途项目前期手续办理，继续增加前期经费支持重大项目做深前期工作，用好地方政府专项债券、抗疫特别国债、中央预算内投资、企业债券和银行贷款、各类基金、社会资本等资金，围绕“两新一重”“六网会战”、农业12个特色优势产业、十大工业产业和服务业创新发展工程、重大民生等领域，加快开工建设和建成一批重大工程项目，全力稳住投资基本盘。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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