人民网>>财经

茭白产业带动农民增收致富

2020年07月24日16:09  来源：中国网
 

走进羡塘镇龙虎村茭白种植基地，两米多高的茭白密密麻麻地树立在水田中，茂盛的叶子将在田里割茭笋的工人遮挡得严严实实。6月下旬茭白成熟后，每天都有几十名工人在这里割茭笋，龙虎村村民杨小芬就是其中之一。据了解，自2019年10月份龙虎村发展茭白育苗基地开始，她就一直在基地务工，从最初的育苗、分苗到现在割茭笋，不到一年的时间，她在茭白育苗基地务工存下来的钱已经有一两万了。

“一天9个小时，老板给我们100元一天，大概一天也要割四五百斤。对我们农民来说，这是一个好项目。可以在家带孙子，还可以赚到钱”杨小芬开心地说到。

近年来，贵州省惠水县羡塘镇坚持以基层党建作为农村产业发展力量源泉，采取“支部+合作社+公司+农户”模式，通过土地流转、务工收入、销售收益等机制，带动农户种植茭白，顺利实现了企业与农户利益双赢，进一步巩固提升了脱贫攻坚成果。

茭白是多年生水生植物，栽种一年可连续收割五年。茭笋口感鲜嫩肥美又不失清脆爽口，且具有去烦热、解酒醉等功效，因而成为人们餐桌上常见的蔬菜之一。

2019年，经过认真研究与考察，羡塘镇决定在水源充沛、地势平坦、海拔、土壤、气候均适宜的龙虎村发展茭白种植，并引进实力雄厚、种植经验成熟的企业，带动周边农户发展茭白种植。龙头企业负责流转土地、培育种苗、技术培训、统购统收，合作社只需组织人力来进行后期管理和维护。

“对于有意愿种植的农户和合作社，我们公司负责提供土地、肥料、农药，还提供技术培训指导，待农户种成之后，我们以每斤一元的价格收购，然后销往全国各地”惠水利君堂农旅开发有限公司副总经理杨倩充满信心的说道。

看见家门口的茭白产业发展得很不错，并且有龙头公司提供技术和销售保障，今年3月，龙虎村村民陈开义接手管理了230亩茭白地，并请了同村的工人帮他打理。到目前为止，陈开义已经收割了9万斤茭白，折合收入9万元。

“每天都是25个到30个人帮我干活，除草、打药、施肥，从（今年）6月20日开始收割茭白，割到现在，有9万斤都是我的。（收成）还可以，这一季还可以，满意。”陈开义满脸笑容。

在产业结构调整中，羡塘镇牢牢把握产业发展“八要素”，以龙头公司为经营主体，采取“党支部+合作社+公司+农户”模式，通过土地流转、务工收入、销售收益等机制，带动农户种植茭白，顺利实现了企业(合作社)与农户利益双赢，进一步巩固了脱贫攻坚成果。

据村党支部书记罗洪开介绍，到现在为止，龙虎村种的茭白有1280亩，每一亩采摘量为3500斤左右，按照每斤1元的保底收购（价），现在每亩能实现3500元的产值。

“从（今年）6月20日到今天，我们初步测算，已经采了12万斤，也就是说，已经有12万元的收入了”（李国立、吴艺飞）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved