茭白产业带动农民增收致富

走进羡塘镇龙虎村茭白种植基地，两米多高的茭白密密麻麻地树立在水田中，茂盛的叶子将在田里割茭笋的工人遮挡得严严实实。6月下旬茭白成熟后，每天都有几十名工人在这里割茭笋，龙虎村村民杨小芬就是其中之一。据了解，自2019年10月份龙虎村发展茭白育苗基地开始，她就一直在基地务工，从最初的育苗、分苗到现在割茭笋，不到一年的时间，她在茭白育苗基地务工存下来的钱已经有一两万了。

“一天9个小时，老板给我们100元一天，大概一天也要割四五百斤。对我们农民来说，这是一个好项目。可以在家带孙子，还可以赚到钱”杨小芬开心地说到。

近年来，贵州省惠水县羡塘镇坚持以基层党建作为农村产业发展力量源泉，采取“支部+合作社+公司+农户”模式，通过土地流转、务工收入、销售收益等机制，带动农户种植茭白，顺利实现了企业与农户利益双赢，进一步巩固提升了脱贫攻坚成果。

茭白是多年生水生植物，栽种一年可连续收割五年。茭笋口感鲜嫩肥美又不失清脆爽口，且具有去烦热、解酒醉等功效，因而成为人们餐桌上常见的蔬菜之一。

2019年，经过认真研究与考察，羡塘镇决定在水源充沛、地势平坦、海拔、土壤、气候均适宜的龙虎村发展茭白种植，并引进实力雄厚、种植经验成熟的企业，带动周边农户发展茭白种植。龙头企业负责流转土地、培育种苗、技术培训、统购统收，合作社只需组织人力来进行后期管理和维护。

“对于有意愿种植的农户和合作社，我们公司负责提供土地、肥料、农药，还提供技术培训指导，待农户种成之后，我们以每斤一元的价格收购，然后销往全国各地”惠水利君堂农旅开发有限公司副总经理杨倩充满信心的说道。

看见家门口的茭白产业发展得很不错，并且有龙头公司提供技术和销售保障，今年3月，龙虎村村民陈开义接手管理了230亩茭白地，并请了同村的工人帮他打理。到目前为止，陈开义已经收割了9万斤茭白，折合收入9万元。

“每天都是25个到30个人帮我干活，除草、打药、施肥，从（今年）6月20日开始收割茭白，割到现在，有9万斤都是我的。（收成）还可以，这一季还可以，满意。”陈开义满脸笑容。

在产业结构调整中，羡塘镇牢牢把握产业发展“八要素”，以龙头公司为经营主体，采取“党支部+合作社+公司+农户”模式，通过土地流转、务工收入、销售收益等机制，带动农户种植茭白，顺利实现了企业(合作社)与农户利益双赢，进一步巩固了脱贫攻坚成果。

据村党支部书记罗洪开介绍，到现在为止，龙虎村种的茭白有1280亩，每一亩采摘量为3500斤左右，按照每斤1元的保底收购（价），现在每亩能实现3500元的产值。

“从（今年）6月20日到今天，我们初步测算，已经采了12万斤，也就是说，已经有12万元的收入了”（李国立、吴艺飞）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)