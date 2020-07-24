“大道康庄”人民网全媒体调研行

甘肃通渭：产业扶贫结硕果 金银花开幸福来

任妍 王文嘉 黄帆

2020年07月24日16:29 来源：人民网-财经频道

“金花开，银花开，金银花开幸福来；银花白，金花黄，金银花茶保健康。”种植金银花是甘肃通渭县农民杨景德的一份“甜蜜”事业，也让他的生活有了改变。

“以前家里的几亩地刨了几十年，也没刨出个名堂，加上孩子还在读大学，花钱的地方多，日子过得很不如意。”杨景德笑着告诉记者：“但现在跟以前不一样了，从最初的4亩慢慢地发展到了10多亩，现在已是村里的金银花种植大户了，光去年采摘金银花收入就超过了5000元。”

在通渭县，像杨景德这样因种植金银花而顺利脱贫的人不在少数。通渭县李店乡党委书记张建胜在接受人民网记者采访时表示，李店乡在推进产业扶贫过程中，立足自然条件和资源禀赋，把金银花产业作为助推脱贫攻坚、优化生态环境的“黄金”产业，强化政策供给，精心组织培育，走出了一条产业做大、群众增收与环境改善相宜相长的新路子。

7月21日，“大道康庄”人民网全媒体调研记者团走进甘肃省定西市通渭县李店村，采访当地前来交花的农户，并了金银花产业发展情况。（王文嘉摄）

因地制宜 立足资源禀赋选优“新产业”

“村干部推荐种金银花，说收成好，效益高。”杨景德在给记者讲述自己的脱贫故事时表示，一开始他没有信心，甚至认为不靠谱，“以前是种玉米、小麦，改种金银花，觉得风险太大。”后来，在村干部的组织下，杨景德和老乡们赴当地清凉沅金银花产业扶贫开发有限公司参观学习，这让杨景德打消了顾虑。

说干就干。2018年在政府和企业的扶持下，杨景德试种了4亩金银花。“种植玉米、小麦劳动强度大，收入低，相比之下，金银花的管护更轻松，只要适时锄草和修剪就行，到了采花期，再忙一段时间，而且不影响外出务工。”现在，杨景德的金银花从最初的4亩已经发展到了10多亩。

万亩金银花种植基地呈现的“梦田”（王文嘉摄）

张建胜告诉记者，近年来，通渭县因地制宜，大力发展金银花种植产业，引导贫困群众走上脱贫致富路。

“通渭种植传统品种金银花的历史可追溯到几十年前，但仅仅作为观赏树种，在农家院落零星种植，没有开发利用其经济价值。”张建胜说，真正把金银花作为一种产业来培育，是因为通渭属典型的温带半湿润半干旱性季风气候，且土地和劳动力资源丰富，县域内土壤清洁无污染、重金属不超标，为发展金银花等现代寒旱农业提供了得天独厚的条件。

此外，金银花具有较高的药用价值和广阔的市场前景。张建胜介绍称，发展金银花是产业转型升级的需要。在推进脱贫攻坚和十大生态产业发展的进程中，玉米、马铃薯、小杂粮等传统产业链条延伸空间不足、效益增值难度大，难以满足贫困群众长期稳定增收的需要，必须下大气力重塑产业格局，构建新兴产业发展体系，推动产业转型升级发展。在这种条件和背景下，金银花得以在通渭落地生根、遍地开花，实现从无到有、从大到强的蓬勃发展。

通渭县李家店乡金银花收购点内，从6月10日到7月20日的收购单据。（王文嘉摄）

持续加码 优化政策供给打出“组合拳”

良好的政策环境，是吸引力、竞争力，更是创造力、驱动力。“让贫困户长期、稳定获得收益，才能加速脱贫攻坚进程，防止已脱贫的村民再次返贫。”通渭县委常委徐斌科介绍说，近年来，通渭在种植金银花产业方面，政策上持续加码，让金银花种植产业大有可为，主要体现在试验先行夯实规划基础、配套政策强化资金保障、建强龙头实现抱团发展、跟踪服务提升管理水平四个方面。

徐斌科称，政府积极发挥投入主导作用，鼓励社会资本深度参与，对建档立卡贫困户实行“种苗补贴70%、农户自筹30%”的扶持政策，对非建档立卡贫困户和新型农业经营主体给予免息金融贷款支持，彻底打破了不同群体发展资金短缺的“瓶颈”。2017年以来，通渭县累计投入各类资金1.2亿元扶持发展金银花产业。同时，为2万亩金银花申报办理自然灾害和价格保险，构建了良好的风险保障机制。

生产线上的金银花。（王文嘉摄）

此外，通渭县开创了“龙头企业+合作社+基地（园区）+贫困户”一体发展新模式，大力推行“土地入股、租金保底、收益分红”“资产入股、价值保底、集体分红”“现金入股、本息保底、按股分红”三种模式，实现了“三产”深度融合、互促发展。

通渭县清凉沅金银花产业扶贫开发有限公司便是当地的龙头企业之一。该公司负责人翟玉生告诉记者，目前公司在全县有11个烘干厂，每个烘干厂下面设3至5个收花点，老百姓采了鲜花后就可以在村上交鲜花收购，现款现货，鲜花收购点把花再送到烘干厂进行加工。去年直接带动贫困户856户，分红金额1600万，间接带动1.7万户种植户，每家种3亩地，一亩地最少收入在5000元以上，平均一家可以增加收入1.5万元。

“只要金银花年年有收入，日子就天天有盼头。”采访时，记者遇到了前来交鲜花的村民周栓花，她告诉记者，自己家里有两亩地，种植的就是金银花，每年收入大概在4000元左右。另外，地里不忙的时候，自己还会帮企业去摘花，采摘10天左右，收入大概有2000元，这样的状态，至少能保持两个月左右。

翟玉生说，合作社的运营盘活了乡镇的土地资源，增加了贫困户的收入，有效解决了当地农户特别是贫困户增收难的问题。

通渭县李家店乡祁咀村村民周栓花（右）将自己采摘的金银花交到收购点后与会计核对账目领取报酬。（王文嘉摄）

精准发力 提质增效拓宽村民“致富路”

近年来，通渭坚持抓党建、优产业、促和谐，通过引进金银花种植项目，拓宽村民增收渠道，让村民过上了“闻得到花香、看得见产业、数得出票子”的富裕生活。

“2017年我种了2亩金银花，去年采摘卖了8000多元。去年我又多种了1.4亩。”定西市通渭县李家店乡郭坪村村民张继刚曾经是建档立卡贫困户，如今他家因为种植金银花得到了改善。

遍山的金银花，对于当地村民来讲，就是未来的幸福花。近年来，在通渭大地上，金银花产业从无到有、从有到大，从大到强，已成为打开贫困枷锁的“金钥匙”，脱贫致富的“黄金产业”。

金银花因其耐寒耐旱，药用成分高，经济效益好，被县委县政府确定为主推脱贫攻坚，壮大县域经济的特色产业之一。徐斌科告诉记者，目前，金银花产业种植规模迅速增长，到2020年全县金银花种植面积累计达到10万亩。三大金银花产业园区已初具规模，同步已建成“北花一号”种苗繁育基地150亩、年产种苗1400万株，已成为西北最大的金银花标准化种植基地、金银花种苗繁育基地、优质金银花产品生产和供销基地。

通渭县清凉沅金银花种植基地。（王文嘉摄）

其次，产业链条也在持续延伸。徐斌科介绍称，以通渭清凉沅公司为龙头企业，目前，鲜花年加工能力达到2500吨，逐步发展形成上游由科研院校驻点研发培育种苗、合作社带动农户种植采摘，中游由龙头企业带动合作社烘干加工，下游由龙头企业对接市场研发生产新产品的一体化发展链条。

另外，农民的增收效益也逐年提高。徐斌科说，全县金银花参与种植农户达到2.3万户10.3万人，其中贫困户1.7万户7.8万人、户均种植3亩以上，种植户年收益可达到1.5万元以上。2019年产花面积达到3万亩，直接受益贫困户1.1万户，1210户贫困户依靠金银花产业实现了稳定脱贫。

谈及接下来的打算，徐斌科表示，下一步，将进一步完善规划，加快标准化基地建设，建设深加工车间，延伸产业链条，加速金银花产业快速发展壮大，成为农民持续增收的主导产业，成为支撑高质量发展的支柱产业，让更多的贫困户和农村留守劳动力在家门口实现就业，帮助更多村民走上“金银花开幸福来”的致富路。

(责编：栗翘楚、孙阳)