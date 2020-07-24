中超大战将至，海澜之家携中超三大劲旅再燃中国足球梦

“卓尔队，在这里！大武汉，回来了！”

几个小时之后，武汉卓尔队将出现在苏州赛区绿茵场，用一场精彩的揭幕战，向所有热爱足球、热爱体育的人，传递那份不屈的斗志与勇气！武汉卓尔队的归来，标志着中国足球已经从疫情的阴霾中走出来了，重新回归正轨，因此卓尔队也成为了汇聚最多祝福与最多期待的一支中超球队。对足球激扬的热情，对体育澎湃的梦想，同样澎湃涌现于每一个关注与热爱足球之人的心中！

延期154天，时隔237天！中超联赛回来了，球迷们的快乐回来了！两大赛区！16支强队！14轮！112场！赛会制！空场比赛！集中封闭！无数关键词在这些天不断冲击着我们的认知，而这一切即将在几个小时后全面引爆！尽情欢呼，呐喊，释放，我们挺住了，我们胜利了！

唤燃亿心！中超开赛标志中国足球运动全面复苏

这是一届被期待太久的联赛，这是一次开场即将引爆高潮的体育盛会！大连赛区，卫冕冠军广州恒大将迎战上赛季足协杯冠军上海申花。这场迟来的"超级杯"大战，无疑将为新赛季的中超开一个好头。而在苏州赛区，揭幕战则更有"情怀"——武汉卓尔与升班马青岛黄海青港将进行首轮比赛。

在我国疫情防控常态化的情况下，以“唤燃亿心”为主题的中超联赛将成为一支“强心剂”，“唤”唤醒，欢呼；“燃”重燃、热爱；“亿”亿万中国同胞；“心”是信心、决心与恒心。

随着中超联赛全面开赛，接下来各级职业联赛、女足赛事、足协杯等每年中国足协的常规赛事都会全面开启，这标志着中国足球运动整体恢复秩序。中超开赛过程中获得的经验，对于正在全面复苏的中国体育界来说，同样具有重大意义。中超的开赛极大的推动整个足球产业链的全面复苏。

对于中超，我们等待了太久太久。对于中国足球的崛起，我们等待了太久太久。前不久网上出现了很多打击中国足球，指责球员素质的内容。我们要理解那种爱之深责之切的深厚感情，然而就如同在疫情暗夜中等待光明，谩骂与指责解决不了问题。我们应该始终相信它，支持它，然后等待光明的到来！

未来可期！中国男装海澜之家助力中国足球蓬勃发展

中国足球的振兴，是所有中国人心中的梦想。很欣慰的是，我们看到有越来越多的球迷与中国足球站在一起，我们也能看到越来越多的企业，与中国足球“战”在一起！

去年12月，是疫情来袭的前夜，也是国家队客场遭叙利亚绝杀，主教练里皮宣布辞职的冰点。中国男装海澜之家却逆势而上，毅然宣布正式与中超三大劲旅北京中赫国安、上海上港、山东鲁能泰山签约,成为三大俱乐部官方正装合作伙伴，以实际行动支持中国足球发展。

在海澜之家看来，足球梦是每个中国男人心中的梦，也是每个国民企业应该践行的社会责任。中超联赛是中国最高级别的足球联赛，不但为国家队积累了丰富的人才，也代表了中国职业足球的竞赛水平。代表着中国足球未来的希望！除了赞助国内顶尖联赛球队，海澜之家还积极关注中国留洋优秀球员，签约征战西甲的中国球员武磊成为其全新代言人。

海澜之家在全球拥有超过5000家门店，拥有最为广大的男性消费群体，他们恰恰也是中国球迷的中坚力量。海澜之家正在尝试利用自身优势和强大的品牌实力，汇聚国内外优质资源，以更加生动、更具活力的方式引导中国男性对于中国足球的关注，推动中国足球的长足进步，助力实现中国足球强国梦！

中国足球的全面发展，离不开每位球员的努力，每位球迷的呐喊，以及每个拥有责任感的中国企业的助力。赞助中超三大劲旅，签约球王武磊，或许仅仅只是海澜之家助力中国足球的第一步。随着后续合作的不断开展，海澜之家的大力支持将有望进一步刺激中国足球产业复苏，为中国足球带来更多可喜的变化。

就像疫情的寒冬终将会过去，随着中超联赛全新赛季的开启，中国足球也将进入全新的发展阶段。未来可期，让我们一起为中国足球加油！

(责编：栗翘楚、孙阳)