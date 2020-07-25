人民网北京7月25日电（许维娜）据国家发展改革委消息，今年上半年钢铁产量稳步增长。其中，1-6月全国生铁、粗钢、钢材产量分别为43268万吨、49901万吨和60584万吨，同比分别增长2.2%、1.4%和2.7%。
钢材出口持续下降，进口大幅增长。据海关总署数据，1-6月全国累计出口钢材2870.4万吨，同比下降16.5%；累计进口钢材734.3万吨，同比增长26.1%。
钢材价格持续回升。据中国钢铁工业协会监测，截至6月底，中国钢材综合价格指数回升至102.69点，较5月底上涨1.7%，较年初下降3.4%，降幅持续收窄。
企业效益同比下降。1-6月中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入2.09万亿元，同比增长1.18%；实现利润686.7亿元，同比下降36.4%，降幅持续收窄；销售利润率3.29%，比去年同期降低1.93个百分点。
钢材库存持续下降。全国主要城市五种钢材（螺纹钢、线材、热轧卷、冷轧卷、中厚板）社会库存量6月底降至1216万吨，与3月底相比，社会库存量下降36.2%。
进口矿价持续上涨。据海关总署数据，1-6月全国铁矿石进口量54691万吨，同比增长9.6%。6月进口粉矿（62%品位）平均价格100.77美元/吨，环比上涨9.2美元/吨，涨幅10.0%。
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