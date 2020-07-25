一堂特殊的“党课”：听老英雄讲授革命故事

“那个时候敌战环境很恶劣，现在的生活简直是天堂，要感谢党的带领，感恩国家的发展。”93岁的老军人李凤林叮嘱来访的客人们。
为丰富党员党内生活，提升党员荣誉感，7月25日，中建三局北京公司保定深圳园项目组织全体党员和新员工专程赶赴保定市后营村93岁的老军人李凤林家中，看望慰问老英雄，聆听李老讲授革命故事，上了一堂特殊的“党课”。
李凤林为全体党员讲述了自己在抗日战争和解放战争中的革命经历，一再叮嘱所有人要珍惜来之不易的幸福生活。
“以前都是在电视上看抗战片，但是从没有像现在这样印象深刻，简直是历史重现。”参加活动的新员工卢唯说，这是一堂触及灵魂的党课，很感动，也很受教育，一定会脚踏实地地履行好党员职责。
项目副书记刘敏告诉记者，他是一名军转干部，能深刻地体会到军人的辛苦，更重要的是他们的精神值得所有人学习。在“八一”建军节来临之际，组织项目党员和新员工看望慰问老军人，请他们讲授革命故事，是一趟移动的特殊党课，更是一次精神的洗礼，后期项目还会举办更多类似的活动。
他还表示，现在政策对军人很好，为自己曾经的付出感到自豪，将继续发扬革命传统，保持军人本色，做到退伍不褪色，为企业改革发展稳定做出自己应有的贡献。（记者乔雪峰 通讯员 唐基真）
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