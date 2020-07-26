大变局时代的黄金市场研讨会在京举行

中国财富网讯 （蔡富）近一段时间以来，黄金价格大幅上涨，黄金市场广受瞩目。7月25日，“大变局时代的黄金市场研讨会”暨Goldhub中文版上线启动仪式在北京举行。“中国小镇品牌传播行动”同时启动。

本次研讨会由世界黄金协会、中国财富网共同主办，在新华社客户端、新华社“快看”抖音直播间、中国财富APP、“中国财富网”抖音号、腾讯财经、腾讯看点、新浪财经、同花顺云播、中国黄金报、黄金圈等端口同步直播。

Goldhub英文版于2018年11月在世界黄金协会官网上线，是一个为全球黄金投资者创建的综合信息资源平台。Goldhub中文版直接面向中国用户，以帮助中国的黄金投资者更方便、快捷地了解黄金市场和投资信息等。

在Goldhub中文版上线启动仪式上，中国财富传媒集团副总裁、中国财富网董事长伍小军表示，世界黄金协会和中国财富网共同合作建设的世界黄金协会Goldhub中文版网站，是一个市场领先的黄金数据、洞察和分析工具平台，将为黄金投资者提供丰富数据，帮助其作出明智决策。该网站将在中国财富网平台呈现并进行广泛传播。中国财富网将充分发挥权威平台优势，服务好投资者，为我国黄金市场的高质量发展贡献力量。

在“中国小镇品牌传播行动”启动仪式上，新华社民族品牌工程负责人梁智勇表示，黄金珠宝是资产的避风港。很多知名的“黄金小镇”既是专业的产业园区也是主题文化体验园；既是是产融结合的典范也是全面小康的样板。新华社民族品牌工程启动“中国小镇品牌传播行动”，将通过全媒体传播、全球化推广、国家级智库、定制化服务、第三方资源等为入选小镇提供全方位的综合服务。

此次黄金市场研讨会汇聚了国内外黄金市场顶尖专家、学者、投资人和企业家，以大变局时代的黄金市场为主题，聚焦黄金在资产配置中的地位、黄金产业振兴与业态创新、黄金投资机会及市场前瞻等热点话题。

世界黄金协会首席执行官泰达维（David Tait）在连线中表示，Goldhub中文网站的启动是中国黄金行业的里程碑。该协会将通过这个平台吸引更多的中国投资者，帮助中国黄金市场与全球产业建立更紧密的联系。Goldhub平台及其所提供的丰富知识将令机构投资者和个人投资者都受益匪浅。

中国黄金协会副会长兼秘书长张永涛在致辞中表示，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，中国黄金市场要实现更高层次、更高质量的发展，必然要积极参与新型全球化黄金市场体系构建，进一步加强与国外市场主体的合作深度，推动具有普遍性的黄金市场标准与规则的建立，共同推动全球黄金市场的健康发展。他认为本次研讨会，能够给中国黄金市场的发展带来有益的启迪和引导。

中国珠宝玉石首饰行业协会书记、中宝协基金管理有限公司执行董事、总经理沙拿利介绍，近些年来，我国珠宝产业呈现出以下几大发展趋势：多元化、资本化、集中化。此次Goldhub中文版的上线，为珠宝行业人士实时掌握国际黄金行业动态和趋势提供了强有力的技术支持，同时也为珠宝产业提供了一个数字化转型的良好示范案例。

(责编：李栋、值班)