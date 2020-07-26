30省份已公布上半年GDP：粤苏鲁居前三 16省份正增长

中新经纬客户端7月26日电 (熊思怡)截至7月25日，除黑龙江之外，全国30省份披露2020年上半年地区生产总值，广东、江苏、山东3省份稳居前三，16省份增速为正，优于-1.6%的全国水平。

粤苏鲁稳居前三

尽管突如其来的疫情令经济承压，但头部省份地位难以撼动，广东、江苏、山东3省份稳居前三，上半年GDP依次为49234.2亿元、46722.92亿元和33025.8亿元。浙江、河南、四川3个“2万亿俱乐部”成员依旧紧随其后，名次稳定在全国第4-6名位置，

上海意外掉落前十，上半年GDP同比下降2.6%至17356.8亿元，降幅比一季度收窄4.1个百分点。上海市统计局指出，总的来看，上半年上海经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈现恢复性增长和稳步复苏态势。同时也要看到，一些指标仍在下降，疫情冲击损失尚需弥补，经济持续回升基础仍需进一步巩固。

安徽省继2020年一季度后再次出现在前十阵营，且名次上升1位至第9名。安徽省统计局新闻发言人肖志颖表示，今年以来，全省经济运行由降转增、稳步复苏，特别是二季度以来积极变化显著增多，主要指标快速回升，经济新动能不断增强。

西藏GDP增速第一

国家统计局数据显示，上半年，我国GDP为456614亿元，按不变价格计算，比上年同期下降1.6%。对比该数据，22省份表现优于全国，其中16省份上半年GDP实现正向增长，西藏自治区经济指标增速又尤为亮眼。

据《人民日报》，今年上半年，西藏自治区实现地区生产总值838.38亿元，同比增长5.1%。同时，上半年西藏电信业务总量累计完成167.6亿元，同比增长66.1%，高于全国平均增速37.4个百分点。

不仅如此，西藏自治区统计局披露，2020年1-6月，全区房地产开发投资比上年同期增长56.1%，全区固定资产投资比上年同期增长18.5%，而同期全国数据分别仅为增长1.9%和下降3.1%。

事实上，在今年一季度全国经济受疫情冲击影响出现负增长时，中国内地所有其他省份中，仅有西藏逆势保持正增长。西藏自治区统计局副局长多吉战都4月底分析，新冠肺炎疫情发生以来，第一、二产业虽受影响，但仍保持着同比增长态势。另外，1月份疫情未爆发之前，西藏的经济发展在稳定增长，加之西藏此前只有1例新冠肺炎确诊病例，3月份开始逐渐恢复正常生产生活。

湖北经济二季度强力反弹

对比一季度经济运行数据，30省份经济均出现不同程度反弹。湖北、新疆、重庆、安徽、河南、吉林、浙江等省份经济反弹最为明显，上半年GDP增速较一季度提升均在6个百分点以上。

其中，湖北地区上半年生产总值17480.51亿元，按可比价格计算，同比下降19.3%，降幅较一季度收窄19.9个百分点。湖北统计局表示，“全省经济社会发展由一季度‘按住暂停’全面下滑，转向二季度‘重启恢复’强力反弹，经济指标降幅持续收窄……经济运行总体复苏态势持续向好。”

值得注意的是，在解读上半年全省经济数据时，湖北省统计局提到，新产业新业态新模式激发重振新动力。据介绍，上半年34家央企在鄂签约的72个项目，总投资3277亿元，主要集中于新能源、生态环保、智能制造、信息技术等领域。6月，全省高技术制造业增加值增长8.8%，快于全部规上工业增速6.8个百分点。高新产品微型计算机、光纤、锂离子电池产品产量分别增长17.8%、10.8%和48.5%。

不只湖北，安徽省统计局在评价上半年省内经济运行状况时也谈到，新兴领域动能增强。该局指出，新产业较快增长，战略性新兴产业产值增长8%，增速比全部工业快7个百分点；信息服务业营业收入增长7%，拉动规上服务业增长1.8个百分点。

此外，重庆统计局披露，上半年，基础设施“两新一重”项目投资明显加快，以5G、数据中心、工业互联网平台建设为主的信息传输和信息技术服务业投资同比增长1.6倍，交通投资增长13.3%，水利管理业投资增长5.2%，分别较一季度提高46.1、14.0和7.9个百分点。

展望未来，国家统计局新闻发言人刘爱华表示，从上半年尤其是二季度各个经济指标回升情况看，下半年经济的持续恢复是有支撑的。第一，上半年经济稳步复苏为下半年持续恢复打下了坚实的基础；第二，疫情期间催生了很多新产业新业态新模式，将为经济回升继续提供有力支撑；第三，宏观政策效应将进一步显现。

不过，刘爱华同时也强调，当前境外疫情仍在快速蔓延扩散，世界经济重启举步维艰，国内需求恢复目前仍受到一定的制约，稳企业、保就业压力还是比较大。所以，还是要坚持底线思维，充分认识疫情影响的广泛性、复杂性、持续性，围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，狠抓政策落实，努力完成全年经济社会发展的目标任务。(中新经纬APP)

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