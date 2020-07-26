北京消费季重启 京东APP加码发放150万张北京政企消费券

北京消费季活动按下重启键，7月25日，北京市商务局副局长刘梅英在“重启北京消费季促进新消费媒体通气会”上透露，今日（7月26日）上午10点发放150万张政企消费券，其中线下餐饮购物券100万张、智能产品券50万张，可在京东APP领取。即将在8月上旬新增的消费补贴中，政府和企业的配资比例从之前的1:1调整到2:1。即在此轮促消费重启中，更多实现对企业的纾困解难。
据悉，8月上旬，活动将新增一批餐饮购物企业，新增一批消费券发放平台，不断提高参与企业覆盖率，满足消费者到店消费需求。经过调整的一批消费券，在保持现有消费券卡包优惠补贴力度基础上，将从8月上旬开始对目前已参与线下餐饮购物消费券的企业和近期拟报名新增的企业，降低企业配资，将政府和企业目前1:1配资调整为2:1。
举例来看，原来消费者领取一个卡包到店消费后实际可享受120元优惠，其中政府补贴60元企业让利60元，拟调整为政府补贴80元企业让利40元，助力企业纾困解难，消费者仍然享受120元的优惠。
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