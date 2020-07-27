大股东深陷法律纠纷 大连银行1亿股股份遭拍卖

又一家民营500强企业倒下，又一家银行股份遭拍卖。

7月22日，《国际金融报》记者登录阿里司法拍卖网看到，北京市第三中级人民法院（下称“北京三中院”）将对东兆长泰集团有限公司（下称“东兆长泰”）持有的大连银行1亿股股份以起拍价3.17亿元的价格进行公开拍卖。

曾是涪陵榨菜第二大股东、中国民营500强的东兆长泰缘何一步步走向如今的境地？

东兆长泰麻烦缠身

平台信息显示，东兆长泰持有的1亿份股份被分为5份标的，每2000万股份标价6341万元，将于8月18日10时至8月19日10时进行第一次公开拍卖。记者注意到，此次拍卖目前已合计引来上千人围观。

据北京三中院的王法官介绍，如果一轮拍卖流拍，将会进行二拍和变卖。“如果还是没拍掉，要么解封要么重新再拍一轮。”他告诉记者。

东兆长泰所持有的银行股份缘何被拍卖？

记者了解到，这与该集团和厦门国际银行股份有限公司北京分行（下称“厦门国际银行北京分行”）的纠纷有关。

根据文书网公布的民事执行裁定书，申请执行人为厦门国际银行北京分行，东兆长泰、中地长泰建设有限公司、银鼎投资（北京）有限公司、浙商新业集团有限公司、北京天劲房地产开发有限公司、郭向东为被执行人。

其中，东兆长泰、银鼎投资（北京）有限公司的法定代表人均为郭向东。

北京三中院裁定决定，冻结、划拨被执行人东兆长泰、浙商新业集团有限公司、北京天劲房地产开发有限公司、郭向东的银行存款约3.48亿元；冻结、划拨被执行人东兆长泰、浙商新业集团有限公司、北京天劲房地产开发有限公司、郭向东应支付自2019年7月16日起至付清之日止的利息；查封、拍卖、变卖银鼎投资（北京）有限公司名下位于北京市朝阳区朝阳门外大街18号8层801-806、808-811、818-820的房产及对应的土地使用权等。

在执行过程中，双方一度达成和解。北京三中院曾于2019年底裁定终结案件执行。但厦门国际银行北京分行随后向法院申请恢复执行，并于2020年3月12日立案恢复执行。

根据官网，东兆长泰有国资参股，涵盖建筑施工、地产开发、金融投资等领域，总资产和营业收入突破200亿元，先后五次跻身“中国民营企业500强”，位列2017年度北京民营企业百强第15名。

但这家企业在近年却似乎遇到了困难。中国执行信息网上查询到，在近一年的时间内，东兆长泰集团共出现了9条被执行信息，其董事长郭向东也被列为限制消费人员。

此外，公开信息显示，东兆长泰曾在2015年被证监会罚款950万元，因其东兆长泰作为持有涪陵榨菜5%以上股份的股东，累计减持涪陵榨菜股份占涪陵榨菜已发行股份的7.07%。东兆长泰减持股份累计达到5%时，没有在履行报告和披露义务前停止卖出涪陵榨菜股份，违反法律规定减持金额为1.51亿元。

据了解，东兆长泰自2007年起入股涪陵榨菜，至涪陵榨菜2010年在深交所上市，东兆长泰为其第二大股东，占股20.77%。而在涪陵榨菜2019年度年报中，仅余其子公司北京一建在其十大股东之列，占股0.56%为其第十大股东。

大连银行IPO多年未果

截至2020年3月31日，东兆长泰是大连银行的并列第十大股东之一，持有1亿股该行股份，持股比例为1.47%。此次拍卖将东兆长泰持有的大连银行股权悉数拍卖，这意味着若有接盘方一次性全部拍下，该行第十大股东将易主。

根据大连银行的年报，该行在2019年的表现不尽人意，营业利润、利润总额、净利润、总资产均出现下滑。截至2019年末，大连银行的资产总额为4131.21亿元，较年初下降1.3%，而净利润更是下滑了23.33%。不过，今年第一季度该行业绩有所回暖。根据大连银行2020年一季报，该行总资产回升至4154亿元，总负债稍增加至3893亿元，实现净利润2.52亿元。

值得一提的是，截至2019年末，在大连银行前十大股东中，有7名股东所持股权均处于质押或冻结状态，东兆长泰也是其中之一。

截至2019年末，该行贷款行业分布前四位的行业为房地产业、批发和零售业、租赁和商务服务业、制造业，占比分别为19.47%、12.73%、11.66%和11.06%。

在资产质量方面，截至2019年末，大连银行不良贷款率由年初的2.29%升至3.93%，不良贷款余额79.05亿元。

记者注意到，早在2007年，大连银行就启动了A股IPO工作，并曾在2012年入选首批上市申报企业名单，但在2013年被“终止审查”。如今，上市未果的它又等来了股东持有的股份被司法拍卖的噩耗。

大连银行表示，未来在提升全行收入和利润方面，将主要拓展中间业务收入来源。此外，该行将聚焦推动批发银行业务转型、增强该行小微业务的自主风控能力，促进传统小微金融转型升级，并提高零售银行业务科技含量。

(责编：李都也(实习生)、李栋)