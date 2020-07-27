6月工业企业利润同比增长11.5% 二季度增速由降转升

人民网北京7月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额6665.5亿元，同比增长11.5%，增速比5月份加快5.5个百分点。

今年上半年，工业企业利润增速呈现“前低后高、由降转升”走势。随着统筹推进疫情防控和经济社会发展各项政策措施逐步落实落地，复工复产深入推进，生产经营秩序稳步恢复，工业企业利润状况持续改善。分季度看，二季度工业企业利润同比增长4.8%，一季度为下降36.7%，5、6月份，利润分别增长6.0%和11.5%，增速逐月加快。

国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，6月份工业企业利润增速继续加快主要有以下几个方面的原因：一是工业生产和销售增长加快；二是工业品价格降幅收窄；三是单位成本下降；四是钢铁、油气开采、石油加工、有色等重点行业利润改善明显。

以下为各项分类数据：

1—6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额6614.1亿元，同比下降28.5%；股份制企业实现利润总额18247.1亿元，下降13.7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额6486.4亿元，下降8.8%；私营企业实现利润总额7119.8亿元，下降8.4%。

1—6月份，采矿业实现利润总额1647.0亿元，同比下降41.7%；制造业实现利润总额21223.0亿元，下降9.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2245.0亿元，下降8.7%。

1—6月份，在41个工业大类行业中，9个行业利润总额同比增加，1个行业持平，31个行业减少。主要行业利润情况如下：计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额同比增长27.2%，专用设备制造业增长20.7%，农副食品加工业增长14.8%，石油和天然气开采业下降72.6%，黑色金属冶炼和压延加工业下降40.3%，化学原料和化学制品制造业下降32.2%，煤炭开采和洗选业下降31.2%，有色金属冶炼和压延加工业下降29.4%，汽车制造业下降20.7%，电力、热力生产和供应业下降9.5%，非金属矿物制品业下降8.7%，电气机械和器材制造业下降6.4%，纺织业下降5.6%，通用设备制造业下降1.1%，石油、煤炭及其他燃料加工业由同期盈利转为亏损。

1—6月份，规模以上工业企业实现营业收入46.31万亿元，同比下降5.2%；发生营业成本39.16万亿元，下降4.7%；营业收入利润率为5.42%，同比降低0.48个百分点。

6月末，规模以上工业企业资产总计120.14万亿元，同比增长6.5%；负债合计68.41万亿元，增长6.4%；所有者权益合计51.73万亿元，增长6.5%；资产负债率为56.9%，同比降低0.1个百分点。

6月末，规模以上工业企业应收账款15.34万亿元，同比增长12.7%；产成品存货4.44万亿元，增长8.3%。

1—6月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.56元，同比增加0.42元；每百元营业收入中的费用为9.05元，同比增加0.23元。

6月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为78.8元，同比减少9.6元；人均营业收入为129.6万元，同比减少1.5万元；产成品存货周转天数为20.0天，同比增加2.5天；应收账款平均回收期为56.6天，同比增加8.8天。

朱虹表示，尽管二季度工业企业利润状况明显恢复向好，但总体看，受新冠肺炎疫情冲击影响，市场需求依然偏弱，企业生产经营仍然面临不少困难，上半年累计工业企业利润同比仍下降12.8%，且利润增长结构也有待进一步优化。当前，全球疫情仍在持续蔓延，国际经贸形势复杂严峻，工业利润增长的持续性仍存在不确定性。下阶段，要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情常态化防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极贯彻落实各项援企助企政策，稳住经济基本盘，不断巩固工业经济回升向好势头。

6月份，规模以上工业企业实现利润总额6665.5亿元，同比增长11.5%，增速比5月份加快5.5个百分点。

(责编：杨曦、孙阳)