紫燕食品冲刺IPO：曾多次抽检不合格 供应链体系受挑战

中国网财经7月25日讯(记者 郭帅)日前，证监会官网披露了上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“紫燕食品”)开始接受广发证券上市辅导的备案材料。这意味着，这家前身为“钟记油烫鸭”、靠创始人钟春发夫妇用手推车推出来的品牌，在经历了近30年“野蛮生长”之后，有望成为继绝味食品、煌上煌、周黑鸭之后，第4家登陆A股的卤制食品企业。

公开资料显示，紫燕食品成立于2000年，但在公司的宣传中，一直以“31年老店”自居。上世纪八十年代末，钟春发夫妇尝试将四川特色小吃“甜皮鸭”改良后引进至江苏徐州，短短几年时间，钟记油烫鸭就从“夫妻档”发展至十几家连锁店，开始在徐州立稳脚跟。

至九十年代中旬，钟春发儿子钟怀军开始接手“钟记”，在将产品体系扩展至涵盖鸡肉、猪肉、牛肉卤制品的同时，开始尝试将紫燕百味鸡推广出去。2010年前后，紫燕百味鸡已在全国开设1500家分店。时至今日，据紫燕食品官网公布的数据，公司已经在全国40多个大中城市开设了超过4000家分店。

卤味老大哥还是市场的搅局者

公开资料显示，素有“A股鸭脖三巨头”之称的周黑鸭、煌上煌、绝味食品都是在上世纪九十年代成立的，从品牌“年龄”上看，紫燕食品可谓是当之无愧的老大哥。

从业务体量上看，根据已公布的年报数据，2019年周黑鸭、煌上煌、绝味食品分别实现营收31.86亿元、21.2亿元和51.72亿元。而据相关报导，紫燕食品年营收已达40亿水平，单单一道“夫妻肺片”产品，年销售额已突破16亿元，业务体量直追绝味食品。

从店铺数量上来看，截至2019年年报，周黑鸭、绝味食品、煌上煌分别拥有门店1301家、10954家和3600家。紫燕食品店铺数量在已上市卤味食品企业中仅次于开店最快的绝味食品，已远高于上市多年的周黑鸭和煌上煌。紫燕食品的野心并未止步于此，公司董事长桂久强曾公开表示，到2025年，紫燕食品拟开店1万家。

随着紫燕食品上市进程的推进，A股卤制品企业之间的竞争将进一步加剧。

行业内部，周黑鸭上个月刚刚宣布放开加盟模式，加盟门槛由此前的500万降至30万，开足火力开辟新店，公司CEO张宇晨表示，未来5年，公司特许经营门店将超过自营门店数量；绝味食品董事长戴文军也公开表示，今年仍将保持800到1200家店的开店节奏。

行业外部，良品铺子、百草味等休闲食品企业也纷纷推出卤制品产品，进一步加大了卤制品行业内部的竞争压力。

中国食品产业分析师朱丹蓬此前在接受采访时指出，卤制品行业进入门槛很低、产品模仿性很强，且具有即食性、冲动性和高频次等特点，消费者购买时，对便利性的诉求要高过对品牌的诉求。

这意味着，整个卤制品市场的竞争将愈发白热化，竞争已达到短兵相接的地步。而对紫燕食品而言，在和资本的距离上，脚步明显慢于已上市的三家卤制品企业。

紫燕百味鸡曾多次抽检不合格 供应链体系受挑战

全国化进程的推进，对紫燕食品的供应链能力提出了新的挑战。

据新京报此前报道，2017年3月份，国家食药监总局公布10批次食品不合格通告。其中，某电商平台在售的紫燕百味鸡产品(批号2016年7月27日)，菌落总数超出国标186.5倍，大肠菌群超出国标29.7倍。

2016年9月由上海市食药监局公布的27个批次不合格抽检产品中，紫燕食品生产的藤椒鸡(生产批次2016年6月7日)和酱香鸭(生产批次2016年6月7日)，也均被检出菌落总数和大肠菌群超标。

此外，在某美食评论app，中国网财经记者在紫燕百味鸡北京某店铺评论区发现，有顾客表示，购买的该店藤椒鸡产品“感觉食材不是太新鲜，感觉鸡肉有种被捂了的味道”，该顾客质疑“是不是春节加上疫情时间购买人少，导致食材冰柜久冻，不是太新鲜了”。

此外，在该店铺的评论区，也有不少顾客表示对店铺的服务质量失望，有顾客甚至表示“这家紫燕是我去过服务最差的一家。”

记者实地探访上述店铺发现，该店铺面积不大，店内只有一名服务人员。进去店门两米左右安装有一台冰柜，作为购买区和食品制作区的“分界线”，冰柜内密集摆放了二十几种肉品及菜品，荤素菜品并没有单独的储藏区域，每样菜品在冰柜里也没有以保鲜膜、密封容器等单独进行收储。

该店店员告诉记者，店内的食品都是由公司经天津周转后统一配送的，一般都是夜间配送，次日上架。

值得注意的是，有报道称，紫燕食品二期工厂于6月29日在连云港正式投产，此前投产的一期工厂和屠宰车间2019年产值达2亿元，纳税过亿元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)