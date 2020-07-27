小米入驻58同城超职季?娱乐周汇聚影视传媒岗位

自2020年58同城超职季启幕以来，盒马、龙湖等超级雇主，以及电竞周、体育周等精彩活动，给求职者带来丰富的职位。7月27日-8月2日，58同城超职季迎来小米，文娱周汇聚影视传媒行业优质企业，为求职者提供多元化岗位。

小米登陆58同城超职季

在本次58同城超职季小米专区，小米为求职者带来丰富多元的招聘岗位，包括软件工程师、硬件工程师、网站运营、店长/卖场经理、店员/营业员、销售经理/主管等，全面满足求职者就业需求。

据悉，58同城超职季还为小米专区开设员工福利、企业发展史、热议话题等界面。通过员工福利“关键词”，用户可以了解到小米的员工补贴待遇、培训健身、特色活动等情况，在投递简历前充分掌握企业信息，以便作出理性的求职选择。此外，小米CEO雷军也亲自录制了企业宣传短视频，为58同城用户带来更全面直观的企业介绍，增添求职者“任你上场”的择业动力。

同时，58同城超职季还与优酷出品的《这！就是街舞3》展开合作，为求职者展现小米的独特风采。身着橘黄色运动装的街舞艺人在小米门店舞出激情活力，展现明星雇主的招才盛情。为了使求职者更好地进行应聘交流，58同城超职季还在小米招聘专区中设置热议话题栏目，引导求职者讨论“你眼中吃香的工作”。通过话题讨论，求职者更加明确自身的职场追求，从而选择与愿望能力更匹配的工作，从深层次上实现稳就业。

文娱周汇聚众多影视传媒企业

在58同城超职季电竞周和体育周中，精彩纷呈的电竞直播、趣味十足的联赛探营官岗位，让年轻求职者意犹未尽。随之而来的文娱周更是云集嘉行、柠萌、喜天、耀客、优酷、酷漾等影视传媒公司，带来影视项目策划、新媒体宣传、平面设计师、行业策划、视频制作助理、剧本策划等岗位，满足求职者对演艺圈的向往。

求职者不仅可在58同城超职季应聘文娱岗位，还能收看由58同城与优酷旗下“街舞3”联合打造的4支街舞创意TVC。

与过去的超职季相比，2020年58同城超职季增添了更多青春动感的活力元素，深度契合年轻求职者的浏览习惯与审美情趣，带来独树一帜的个性化求职体验。今年8月，58同城还将携手联合利华等知名企业，继续解锁“招聘+娱乐”的求职新玩法，使招聘场景不断拓展，也为广大求职者创造轻松美好的择业体验。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)