高勇：中国市场的潜力和机遇依旧巨大

人民网北京7月27日电 （孙阳）近日，商务部数据显示，上半年全国实际使用外资4721.8亿元人民币，二季度实现同比增长8.4%，外商投资预期和信心稳定趋好。拜耳中国公共和政府事务及可持续发展副总裁高勇表示，中国社会的稳定发展，为外资在华开展生产经营活动提供了根本保障，也进一步增强了外资企业在华投资的信心和决心。拜耳坚守对中国市场的承诺，也将一如既往地发挥自身的核心竞争力，通过创新和可持续发展，以适应经济发展的新要求。

人民网财经：您如何看待上半年的中国经济“成绩单”，有哪些亮点和成果值得关注？

高勇：2020年至今，中国经济在疫情挑战下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，逐步进行全面复工复产，在一系列政策作用下，助力中国经济稳步复苏，国内生产总值二季度同比增长3.2%。我们对中国经济的前景和在中国发展的前景一直充满信心。

在常态化疫情防控和经济社会发展共进的态势下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力实现全年经济社会发展目标至关重要。今年还是中国决胜“脱贫攻坚”收官之年，强化脱贫攻坚，则需要有经济增长的支撑。拜耳积极响应政府号召，将继续利用在医疗保健和农业领域的优势，助力保障中国人民的基本医疗需求和国内全年粮食安全，为完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标做出贡献。

人民网财经：外资看好中国市场，有哪些原因？

高勇：中国政府采取的果断、强有力的疫情防控措施，以及一系列有针对性的保民生和复工复产措施，使中国率先取得疫情控制的战略成果，人民生活和经济运行也逐步回归正轨。中国社会的稳定发展，为外资在华开展生产经营活动提供了根本保障，也进一步增强了外资企业在华投资的信心和决心。拜耳相信，中国经济长期向好，稳定增长的趋势不会改变。中国市场的潜力和机遇依旧巨大。

拜耳作为最早进入中国的跨国企业之一，立足并深耕中国，汇聚全球科技与创新资源，以创新产品应对社会所面临的健康、农业领域的重大民生福祉挑战，致力于服务“健康中国”的伟大事业。中国是拜耳全球最重要、发展最快的市场之一，拜耳十分看好中国市场的巨大定力和潜力。拜耳将继续坚定地深耕中国市场，始终坚守“科技创造美好生活”的理念和“共享健康，消除饥饿”的愿景，充分履行企业公民责任，为人们获得更加美好生活而努力。

人民网财经：如何看待中国经济下一阶段的发展前景，有哪些新的机遇？

高勇：中国经济开始逐步反弹，体现出中国经济的强大韧性和发展潜力。作为一家在华经营多年的跨国企业，无论逆境顺境，拜耳都坚守对中国市场的承诺，也将一如既往地发挥自身的核心竞争力，通过创新和可持续发展，以适应经济发展的新要求。在“共享健康，消除饥饿”的企业愿景下，拜耳将继续履行承诺，积极利用医疗保健和农业领域的专长，赋能中国人民获得美好生活。

我们相信，互联网医疗也将在政策推动和行业合力下迎来加速发展机遇。与此同时，数字化也是农业的未来，中国的数字化农业已经拉开帷幕。在中国，拜耳已携手知名企业开展了一系列数字农业项目探讨数字农业和精准农业技术的应用，引入国际农业可持续发展最新理念、标准、技术和实践，促进绿色发展新理念、新技术，新模式的传播与落地。

(责编：孙阳、杨曦)