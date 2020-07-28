二季度工业企业利润同比增4.8%

本报北京7月27日电 （记者陆娅楠）国家统计局27日发布数据：今年上半年，工业企业利润增速呈现“前低后高、由降转升”走势，二季度工业企业利润同比增长4.8%。统计显示：6月全国规模以上工业企业实现利润总额6665.5亿元，同比增长11.5%，增速比5月份加快5.5个百分点，实现两位数增长。
据了解，6月份，工业企业利润增速加快主要受益于工业生产和销售增长加快、工业品价格降幅收窄、企业单位成本下降以及重点行业利润改善明显等。全球疫情仍在持续蔓延，工业利润增长的持续性仍存在不确定性。要扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极贯彻落实各项援企助企政策，不断巩固工业经济回升向好势头。（相关报道见第七版）
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