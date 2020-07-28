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金价创历史新高 投资还是“黄金时刻”吗

2020年07月28日07:50  来源：中国经济时报
 

时隔9年，国际金价7月27日再创历史新高。由此，黄金成为近期最风光的投资品种。

上周，欧美股市回调，国际油价震荡，现货黄金却大涨逾5%。7月24日晚间，现货黄金突破1900美元/盎司。北京时间7月27日12点，现货黄金高出1932美元/盎司。至此，国际金价今年以来累计涨幅超过25%。较之3月16日创下的1451美元/盎司的年内低点，现货黄金累计大涨超过30%。本周，美联储7月利率决议和美国二季度GDP数据牵动市场神经，可能影响国际金价走势。

今年3月，美股受疫情冲击而接连熔断时，国际金价也出现过调整。但从3月下旬起，国际金价一路上涨，其作为避险资产的属性越来越突出。目前，海外疫情尚未得到有效控制，全球经济与政治的不确定性增加。尽管美股较3月下旬大幅反弹，纳斯达克指数再创历史新高，但买入黄金进行避险的需求有增无减。有统计显示，全球黄金ETF已连续7个月出现资金净流入，且今年流入已超过历史年度纪录。截至6月底，全球最大的黄金ETF持仓达到1176吨，较年初增长超过30%。

世界黄金协会在报告中指出，虽然全球股市已从第一季度的低点大幅反弹，但新冠肺炎疫情造成的高度不确定性和超低利率环境，仍在驱使避险资金流向更安全、更优质的资产。黄金ETF创纪录的资金流入，进一步凸显了它的对冲作用。而债券回报越发受限，黄金或将成为其有效替代。

看好金价继续强势的声音不断出现。中泰证券首席经济学家李迅雷7月25日公开表示，“如果把黄金形容为火山，目前它已经到了喷发期。”他认为，当前阶段是配置黄金的时机。全球经济衰退是个大概率事件，经济衰退会引发经济动荡，经济动荡过程中黄金是个避险品种。

国际金价大涨，给投资标的为黄金的基金带来不错收益。截至7月24日，易方达黄金ETF、博时黄金ETF、国泰黄金ETF、华安黄金易ETF等年内收益率均超过17%。黄金类QDII表现也良好。截至7月23日，诺安全球黄金、汇添富黄金及贵金属、嘉实黄金等今年以来收益率分别为22.42%、21.96%、21.86%。

国际金价迭创新高，黄金投资类基金持续扩容。今年以来成立的黄金基金已超过以往任何一年。建信上海金ETF、广发上海金ETF接连近日发行，将主要投资于“上海金”。建信上海金ETF拟任基金经理朱金钰表示，当前全球流动性宽松及潜在的通胀风险，在推动黄金价格继续走高的同时也推升了投资者对黄金投资的热情。此外，黄金作为大类资产配置中重要的一环，与股票、债券等传统金融资产相关性较低，因而黄金也是国内多头市场中稀缺的组合分散化标的，具有重要的配置价值。

有市场人士认为，今年投资面临很多不确定性，“黑天鹅”事件频发，黄金作为避险资产值得重视。低利率宽松货币政策环境，对金价构成较强支撑。在刺激经济恢复的低利率环境与通胀预期下，黄金仍有较强的配置价值。美元近期下滑趋势明显，也支撑贵金属价格。对投资者来说，不宜单一押注创历史新高后的金价飙涨，但把黄金作为资产配置的品种之一是不错选择。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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