河北药监局：天津市博爱生物药业等2家企业药品抽检不合格

中国网财经7月27日讯 今日，河北省药监局发布的药品质量公告（2020年药品监督抽检第2期）显示，天津市博爱生物药业有限公司等2公司生产的药品不符合标准规定。

公告披露，标示天津市博爱生物药业有限公司生产的生乳汁（批号190501）经唐山市食品药品综合检验检测中心检验，【检查】项下装量不符合规定（被抽样单位为唐山大众医药有限公司）；标示安国市祁澳中药饮片有限公司生产的柏子仁（批号1809344133）经衡水市食品药品检验检测中心检验，【性状】项不符合规定（已虫蛀，被抽样单位为衡水国承中西医结合医院）。

河北省药监局表示，公告不符合标准规定的药品相关药品监督管理部门、市场监督管理部门已依法采取查封扣押等控制措施。公告中涉嫌假冒的药品，要查清相关渠道，涉嫌构成犯罪的，移送公安部门依法查处等。

(责编：李都也(实习生)、李栋)