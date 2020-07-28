疫情影响下养老金如何调整？如何确保按时足额发放？

近期，全国有近30个省份发布了养老金调整方案。据悉，受新冠肺炎疫情影响，养老保险基金收入有所下降。在此情况下，各地如何保障养老金顺利调整并按时足额发放？

养老金今年继续调整，总体涨幅为5%

今年4月，人力资源和社会保障部、财政部联合下发《关于2020年调整退休人员基本养老金的通知》，从2020年1月1日起，为2019年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员调整基本养老金水平，全国总体调整比例按照2019年退休人员月人均基本养老金的5%确定。各省以全国总体调整比例为高限确定本省调整比例和水平。

“新华视点”记者发现，截至目前，全国已有上海、天津、广东、安徽等近30个省份在官网发布具体调整方案。辽宁、河北、江苏、安徽、广东等地规定7月底前发放落实，宁夏要求最晚于8月底前将调增的养老金足额发放到退休(职)人员手中。

中央财经大学中国社会保障研究中心主任褚福灵介绍，养老金调整是结合经济增长、物价水平上涨、工资收入增长等多重因素而进行的依法调整。

记者了解到，已出台方案的各省份此次采取的依然是定额调整、挂钩调整和适当倾斜相结合的方式。

在定额调整方面，不同省份的调整金额从25元至80元不等。其中，西藏、上海的调整金额较高，分别为每人每月增加80元和75元。挂钩调整主要与退休人员的缴费年限或工作年限、基本养老金水平等因素挂钩。上海、安徽、内蒙古等地规定，缴费年限每满1年，每人每月增加的基本养老金在几元至几十元不等。天津、广东、辽宁等地以缴费15年为界限，对超过15年缴费年限的部分再次增加额度。

此次养老金调整也延续了以往向高龄人员、企业退休军转干部和艰苦边远地区退休人员倾斜的传统。河北加大了对驻省外艰苦边远地区退休(职)人员的倾斜力度，艰苦程度超过河北本地的，每月增加35元。

“退休人员基本养老金调整，有助于增加退休人员家庭收入，也有利于刺激消费、拉动内需。”武汉大学社会保障研究中心教授向运华说。

养老保险费减收会否影响养老金发放？

企业退休人员养老金发放，资金来源于社保“五险一金”中养老保险基金。在疫情影响下，国家已出台企业养老保险费免、减、缓等政策，养老保险基金收入有所下降。同时，由于地方财政收入不同程度下滑，财政补助养老保险基金难度也在增加。

“今年减免社保费的力度和规模空前，全年企业养老、失业和工伤三项社会保险预计减费1.6万亿元，其中企业养老保险费减收就占1.5万亿元。”人力资源和社会保障部养老保险司司长聂明隽说。

因此，上调退休人员基本养老金，无疑将进一步增加养老保险基金运行承压能力，养老金能否确保上调、按时发放，成为社会关注焦点。

聂明隽表示，从总体上保证发放是没有问题的。得益于经济多年快速发展，我国企业养老保险基金积累了比较可观的“家底”。截至6月底，全国企业养老保险基金累计结余达4.77万亿元，预计到年底还能保持3.8万亿元以上的结余，此外还有2万多亿元的全国社会保障战略储备基金，整体支撑能力还是比较强的。

针对部分省份可能出现的当期基金“收不抵支”情况，业内人士表示，企业基本养老保险基金中央调剂制度将发挥重要作用。

“我们对分省确保发放的困难程度也进行了充分预判，对困难省份将加大资金调剂和支持力度。”聂明隽说。

湖北等省份受疫情影响相对较严重，中央调剂基金支出也对其相应倾斜。比如，湖北获得中央调剂基金下拨与上缴数额之差的受益额比去年增加55.4%。

如何进一步保障养老金安全？

“在制度建设上，长期确保发放已有根本性制度安排。”聂明隽表示。

据了解，为确保养老金发放，有关部门已经采取了一系列措施。

根据财政部近日公布的《2020年中央调剂基金支出(下拨)情况表》情况来看，今年中央调剂基金总规模将达到7399.72亿元，比去年上涨17.4%。基金调剂比例从去年的3.5%提高至4%。

在省级统收统支的基础上推进全国统筹。截至目前，全国已有26个省份实行了规范的省级统筹。到年底，所有省份都会实现基金省级统收统支，不仅能进一步增强全省基金统一调度使用能力，也为实现养老保险全国统筹打下良好基础。

建立社会保障战略储备基金。目前基金规模已达到2万多亿元。为进一步增强社保基金的可持续性，全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作，截至2019年底，中央层面已完成划转国有资本1.3万亿元。

对现有基金保值增值。目前已有22个省份签署基本养老保险基金委托投资合同，累计到账资金9482亿元。

针对此前个别地区出现的缴费不实，骗取、套取养老金等案件，中国人民大学劳动人事学院教授韩克庆建议，要进一步加强财政专户管理和审计监督，加强制度的规范化和法制化，杜绝漏洞和缺口的出现。

(责编：李都也(实习生)、李栋)