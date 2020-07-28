以“汛”为令——应对南方暴雨洪灾险企显担当

入夏以来，我国南方强降雨频繁，大家保险集团旗下大家财产在多个受到暴雨侵袭的省市启动应急预案，向客户发送灾害防范预警提示，开通车险快速理赔绿色通道，高效完成查勘、定损、理赔等工作，帮助客户将财产损失降到最低。

广东：现场拆解施救 将客户损失降到最低

暴雨来临时，大家财险广东分公司启动理赔服务应急预案，查勘人员24小时投入定损工作，针对广州增城、东莞等重点水淹地区充分调配人力、物力资源，调动合作公估、救援单位等社会力量，实现分组、分片区、网格化工作机制，按照快速、就近的原则指导和协助客户争取时间，积极施救。

第一时间对车辆高价值部件进行现场拆解施救，再将受损车辆拖至修理厂，将客户损失降到最低。

定损人员何智聪与客户签订赔偿协议

截至目前，大家财险广东地区接水淹车报案139件，查勘完成率100%，结案率100%。

湖北：协助抽排积水 迅速实施查勘

6月中旬，湖北多地暴雨，局部地区出现特大暴雨和雷暴大风。

湖北分公司襄阳中支随即启动水淹车应急预案，对重点水淹区域充分调配人力、物力资源，将机构理赔工作人员分成两组，指导和协助客户积极施救。

截至目前，湖北地区共接水淹车报案98件，查勘完成率100%，结案率84.69%。

安徽：抽调全省骨干连夜驰援千年古县

6月以来，安徽多地频繁出现暴雨、大暴雨等强对流天气。特别是6月15日至16日早晨，合肥、马鞍山、安庆出现今年以来最强降雨，达到特大暴雨级别。面对突如其来的暴雨天气，大家保险安徽分公司快速反应，下辖各机构及时做好应急准备，第一时间启动重大自然灾害应急预案，成立应急处理小组，增派查勘人员赶赴案件现场，确保24小时投入各地救援，尽最大努力帮助客户减少财产损失。

同时，安徽分公司启动快速理赔机制，开启绿色理赔通道，对水淹车实行优先查勘、优先定损、优先赔付，全力做好理赔服务工作。

大家财险安徽分公司第一时间启动应急响应机制，迅速帮客户转移车辆

江西：跳进齐腰水中安抚车主情绪

进入6月份，江西大部分地区连降暴雨，水淹车事故不断发生。7月上旬以来，暴雨连续几个昼夜不停歇，多个地市出现山体滑坡、道路损毁、车库被淹、房屋倒塌等不同程度的水灾案件。

江西分公司第一时间启动应急响应机制，总分联动成立专项理赔服务小组，开通自然灾害理赔绿色通道。通过总部网络平台向在保险期内的所有客户发出暴雨提醒和防灾知识介绍，确保客户了解灾情走势和化解风险办法；对承保企财险的客户上门检查防灾情况，特别是库存存放高度、电线裸露情况、防灾沙袋准备情况等，及时提醒客户做好应对准备。

暴雨期间，江西地区水淹车险报案80件，查勘完成率100%，结案率83.75%。

截至7月21日，大家保险集团旗下大家财产全国共接暴雨冰雹灾害影响报案件数691件，完成查勘691件，查勘完成率100%；已决件数610件，结案率88.28%，结案金额459.65万元；其余未结案案件都在积极跟进中。

(责编：李都也(实习生)、李栋)