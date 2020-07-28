“一码管地”构建自然资源领域整体智治新模式

近日,浙江荣文风机有限公司在缴完土地出让金和相关税费后,即刻就拿到了电子不动产权证书,实现了缴费即拿证。总经理梁建荣兴奋地表示,我们从签订土地出让合同到拿到电子不动产权证书,全部都在网上进行,所有事情一次性搞定,省时省力省心,实在是太方便了。
据介绍,以往企业办理不动产权证书,要多次多头递交多份资料。今年,绍兴市上虞区通过“一码管地”改革试点,企业只需在签订合同环节递交一次申请材料,系统便会自动提取登记所需资料,实现零资料无感知码上直办拿证,办理时限由原先的3个工作日提速至即办。
“无感知码上直办就是发挥了不动产单元代码(地籍码)的作用。”绍兴市自然资源和规划局上虞分局局长罗黎明介绍,“按照‘一码管一空间’的思路,我们用地籍码‘一码’将自然资源管理领域各业务紧密串联,实现了信息数据的实时共享,破解了因业务职能分属不同部门、不同业务线平行不交叉,导致内部共享弱、群众多头跑等难题。”
今年以来,上虞区在全省率先开展不动产全生命周期“一码管地” 创新改革试点工作。依托“一码管地”平台,创新落实“多测合一”“多证合一”“多审合一”“测验合一”等多个“合一”工作机制,用“一码”串联测绘、规划、审批、供应、登记业务全过程,逐步建立起自然资源领域“整体智治”管理新机制。
上虞区利用地籍码的唯一性,用“一码”归集信息,知晓土地的“前世今生”,实现业务全过程实时查询、追溯。目前,该区已完成地块赋地籍码33万余个,基本实现土地赋地籍码全覆盖。
据悉,地籍码已在自然资源领域全面实施应用,如零资料无感知码上直办,云端土地推介,可视化大数据阳光监管等。同时,通过创新实施不动产“地籍码+”联办机制,推动多方联动,探索与司法、税务、建设、金融、教育等多部门的“码”上合作,形成“一码管地”平台数据多部门共享复用的良好格局。
“通过上虞区的试点,旨在构建‘一码管地’标准规范体系、“一码管地”数据资源体系、“一码管地”共享应用体系,打造规范高效、便民利企的自然资源管理‘浙江模式’。”省自然资源厅自然资源确权登记局有关负责人表示。（刘金平 赵颖）
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