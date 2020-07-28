品牌重塑再入佳境 政企联动打造长春汽车文化IP

人民网北京7月28日电 7月10日，2020年长春国际汽车文化节暨第二届红旗嘉年华，及第十七届中国（长春）国际汽车博览会，在长春盛大开幕。

长春作为新中国汽车工业的摇篮，承载着汽车产业发展的辉煌与荣耀，第一辆国产解放牌载货车在这里开下总装配线；国产第一辆“东风”牌小轿车在一汽试制成功；第一辆红旗牌高级轿车在这里诞生……

在今年整体社会环境并不乐观的情况下依然让红旗嘉年华活动全面升级，实属不易。2020年上半年，在全球汽车供应链、产业链受到严重影响的情况下，红旗品牌逆势上扬，销量达到7万台，同比增长111％。

本届嘉年华，红旗品牌通过集中展示创新成果，书写自主品牌自强向上新篇章；与政府联动，助力地方产业、经济创新增长，持续推动新时代中国汽车产业转型升级与高质量发展。

开幕式现场

有序推进复工复产

一汽助力抗击疫情显担当

在新冠肺炎疫情这场大考中，稳定社会经济是道必答题，传统企业通过加速数字化转型，有序推进复产复工、实现企业正常运营，无疑是推动社会经济步入正轨的最优解。

2月10日，中国一汽包括天津、青岛、大连、佛山、成都、无锡、云南、北京及长春各分子公司单位陆续开始复工复产。集团通过采用数字化办公工具——一汽Easy平台，实现线上线下复工复产的无感切换，在保证员工身心健康的同时，将疫情对生产经营所带来的影响降到最低。

疫情期间，红旗品牌将出行安全放在疫情防控的重要位置，并针对此次疫情，特别推出红旗智能洁净空气系统，集阻隔、净化、监测、远控于一体，全方位守护用户健康舒适的驾乘生活。该系统包括五大洁净利器，分别为高效空调滤芯、红旗专属物化消毒、“适温净化”功能、离子发生器，以及AQS空气质量自动控制系统，让汽车本身就拥有超强的防护功能，守护用户出行，保障安全复工。

在驰援全国抗疫上，中国一汽携旗下一汽-大众、一汽丰田，先后累计捐赠8100万元，并成立“中国一汽抗击新冠肺炎疫情防控专项基金”，坚决助力打赢这场疫情阻击战。面对疫情，中国一汽迅速锁定捐助区域为全国21个重点地市和对口帮扶的5个国家级贫困县。根据疫情严峻程度，确定各地捐助额度和捐助领域，包括医疗物资采购、医院后援基金、应急防疫车辆捐赠、医护关爱、困难人群救急难等项目，全方位支持疫情防控工作。

品牌重塑再入佳境

科技创新刷亮“智造”底色

1956年7月13日，吉林省长春市第一汽车制造厂内，崭新的总装线装配出第一辆解放牌汽车，从此中国结束了不能制造汽车的历史。

64年后，仍在吉林长春，中国一汽红旗工厂H总装车间改造项目一阶段竣工。作为国内首个实现全无人配送的总装车间，实现了整个生产环节的全信息化闭环管理，可以满足客户任意选配需求的定制化生产要求，大幅缩短交付周期，提升用户体验。

在数字化转型方面，中国一汽发布了总体战略。以“数据驱动美妙出行”为愿景，围绕业务赋能、产品智能、生态智慧、数据增值，以中台建设为抓手，以数据为引擎，实现核心业务数字化、价值化、创新化，支持企业运营实时在线、及时分析、智能管理，为客户创造极致体验的产品和服务。

2018年1月8日，徐留平董事长在人民大会堂发布新红旗品牌战略，红旗品牌至此开始了品牌重塑和振兴之旅。

品牌重塑离不开科技的赋能。红旗致力于构建“全球首发、崭新首创”的技术创新集群和前沿专业能力，打造“三国六地”、“二部六院”的全球研发格局，建立了前瞻设计中心，在世界范围内招揽顶级卓越人才，培育全球化优秀创新团队，聚焦艺术设计、新能源、智能网联、移动出行等核心关键技术，努力以崭新首创的技术与精湛唯美工艺，创造红旗品牌的世界顶级品质和极致梦幻体验。

践行工业强国梦想

红旗向战略目标大步迈进

在红旗嘉年华活动期间，包括旗舰车型红旗H9、红旗E-HS9在内的红旗豪华产品阵容震撼亮相，全面焕新的销量担当全新红旗H5年型车也公布了14.58-19.08万元的价格，宣告正式上市。

伴随着新一轮国货潮流的崛起，红旗和每年独属于它的嘉年华系列活动正在成为中国汽车文化的新名片。通过这张名片，将有更广泛的用户圈层亲身感受到红旗文化的魅力。从厚重历史中走来的红旗品牌，也将借此完成从“国车”到“国民车”的华丽转身。

红旗创新大厦

红旗H9，是2018年1月8日中国一汽在人民大会堂发布全新红旗品牌战略之后，由新红旗团队运用全球资源、集成最新前瞻技术全新打造的扛鼎之作。它不但全面、完美地诠释了新高尚精致主义的设计理念，同时，全面开启了品牌创新、产品创新和技术创新的重重大幕，树立了当代中国汽车产业C级车全新标杆。

红旗E-HS9作为红旗品牌首款C级豪华旗舰纯电SUV，凝结了红旗人在设计造型艺术、澎湃动力技术、专业底盘控制、拟人驾驶伴侣、极致体验享受、智慧制造匠心、顶级安全保障七大领域的最新成果。该车不仅是红旗品牌践行产业“新四化”的有力支撑，更肩负着夯实中国汽车品牌新能源市场地位的荣光使命，对红旗品牌乃至中国汽车品牌发展具有新时代里程碑意义。

全新红旗H5在动力方面的升级，可谓全新车型最大看点，1．5T动力车型首次出现在了红旗H5的身上。在保持优异动力表现的同时，也极具车辆的燃油经济性，而1．8T车型也增配了48V轻混系统，使得动力参数比老款车型有着明显的提升。

对于红旗而言，在期中考试取得不错的成绩后，未来如何保持竞争力，寻找新的增长点也同样重要。

早在4月15日，吉林省“三早”工程开工启动暨中国一汽红旗新能源汽车工厂项目开工启动仪式在长春市汽开区中国一汽红旗新能源汽车工厂项目地举行。

新工厂为中国一汽和红旗品牌的高质量发展增添发展新力量，为吉林省及长春市经济社会发展注入新动能。中国一汽和红旗品牌将以只争朝夕的精神，以决战决胜的姿态，全力抓好项目建设，争取早日投入运营，为吉林全面振兴、全方位振兴，作出新的更大贡献。

(责编：栗翘楚、孙阳)