中国服务贸易年会将在宝鸡召开

第十一届中国服务贸易年会暨宝鸡新一代工业互联网与新型智慧城市建设洽谈会将于本月31日召开，本次会议主题为“融合新动能，智汇新城市”，专家和企业界人士将就宝鸡城市信息化建设、数字化产业转型发展展开研讨，预计在会议期间约有25个项目将落地。

此次会议由中国服务贸易协会与宝鸡市人民政府共同举办，旨在为贯彻落实国家新基建部署，推动老工业基地城市信息化建设，面向数字化产业转型，培育发展产业新业态，提高地区经济活跃度与竞争力。此次会议嘉宾包括：中国服务贸易协会会长、中科院院士周成虎，中国工程院院士刘韵洁，国务院参事仇保新，全球（西班牙）智慧城市大会生态资源平台主任Esteban Rudolfi，神州数码集团董事长郭为，中国联通集团政企客户事业群副总裁梁鹏，浪潮集团副总裁王方等300多位嘉宾。

会议主办方中国服务贸易协会常务副秘书长田国锋介绍，本届大会主要有如下三项亮点：

一是行业影响力。今年大会嘉宾邀请的规格更高、更加多元化，各级政府机关代表、华为、阿里、联通、浪潮集团、戴尔等一众企业领军人物、知名专家学者、国际组织负责人等一批重要嘉宾将与会，共探云计算、大数据、物联网、工业互联网等技术融合创新。

二是行业吸引力。大会将针对宝鸡当地企业对工业互联网领域中的销售体系调整，工业信息化基础建设与安全防护建设，5G通信技术在工业企业中的应用场景等重点关注问题提出并落实具体解决方案。此外，中国服务贸易协会与宝鸡市人民政府在洽谈会当天将签署战略合作协议，并且还将围绕典型智慧城市经验分享与针对宝鸡智慧城市建设总体规划、解决方案，以大力推动老工业基地城市信息化建设，面向数字化产业转型，培育发展产业新业态，提高地区经济活跃度与竞争力。

三是结构模式创新促进系列项目落地。在本次洽谈会中，将同时设置三场平行会议，分别组织5G新基建、城市大脑与大数据服务、综合保税区相关政府部门与超过400家专业领域内头部企业代表及专家学者等面对面进行交流洽谈。据悉，此次平行会议将促成超15个领军企业与当地工信部门、大数据管理服务局、高新区管委会及当地相关企业的签约。

我国从2012年开始智慧城市试点工作，宝鸡是国家“一五”和“三线”建设时期布点建设的老工业基地，国家先进制造业基地，新材料研发生产基地和农业科技与良种繁育中心。据透露，今年的中国服务贸易年会暨宝鸡新一代工业互联网与新型智慧城市建设洽谈会将有超25个项目落地宝鸡。（闫磊）

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