有道精品课携手“悟空杯”中日韩青少年漫画大赛助力三国艺术交流

7月22日下午，在中国外文局举行的启动仪式上，中日韩三国多家机构代表共同宣布“‘悟空杯’中日韩青少年漫画大赛2020”正式启动。作为赛事联合承办单位及唯一在线教育合作单位，网易有道代表参与了启动仪式。
“悟空杯”大赛的活动宗旨之一是促进中日韩三国青少年的人文交流、发掘中日韩三国有潜力的青少年漫画人才。“悟空杯”运营负责人表示，选择网易有道作为联合承办方之一，是看重其在教育行业的匠心精神。
比赛期间，主办方将联手网易有道旗下的有道精品课，合作推出漫画创作相关的线上讲座和课程，向三国青少年普及漫画创作知识，培养他们的艺术创作兴趣。同时有道精品课将上线美术课程系列，为参赛选手提供具有针对性的在线美术指导。
“有道精品课一直着力培养孩子的学习兴趣，聚焦素质德育，在美术、乐读、编程等领域推出了多种产品。”网易有道副总裁何皓瑜表示，作为“悟空杯”的联合承办方，有道精品课希望能够帮助参赛选手汲取灵感，创作出展现三国文化魅力、展现东亚文明精神的优秀作品。（牛广文）
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