一天集中签约总投资5496亿元

本报南宁7月28日电 （记者庞革平、李纵）国务院国资委与广西壮族自治区政府28日召开“建设壮美广西、共圆复兴梦想”央企入桂视频会议，当天集中签约项目78个、总投资5496亿元。
今年，央企入桂活动共签约177个项目、总投资8953亿元，超过历年央企在桂投资总额。一季度，东盟超过欧盟成为我国第一大贸易伙伴。广西是我国面向东盟开放合作的前沿。中国—东盟自由贸易区建设向纵深推进，西部陆海新通道建设上升为国家战略，中国（广西）自由贸易试验区、防城港国际医学开放试验区、广西百色重点开发开放试验区等先后获批。
上半年广西经济增长实现扭负为正。打造开放平台，广西西部陆海新通道越走越通畅，上半年累计开行海铁联运班列1691列，增长66%。
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