天津培育高成长初创科技型企业

本报天津7月28日电 （记者扎西）记者从天津市科技局召开的《关于建立高成长初创科技型企业专项投资扶持机制的意见》和《天津市高成长初创科技型企业专项投资管理暂行办法》政策发布会上获悉：未来5年天津将通过政府专项投资的方式，培育不少于100家的高成长初创科技型企业，加快天津产业布局和科技创新。

该投资专注核心产业和关键技术。聚焦智能科技、生物医药、新能源新材料等优势产业，瞄准核心技术、核心创新能力、核心专利产品，关注原创性、颠覆性、关键共性技术或与重大工程密切相关的技术成果，优选成果转化能力、技术迭代能力较强的创业经营团队。

此外，该专项投资将梯度让利激励团队发展，引聚社会资本。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 02 版）

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