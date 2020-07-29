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上海民企“房东”帮助中小企业渡难关

房租减免 发展加力（经济聚焦·为中小微企业纾困解难）

本报记者  季觉苏

2020年07月29日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　疫情防控期间，不少企业面临较大资金压力。为帮助中小微企业平稳渡过难关，一项重要举措就是减免租金。

　　在上海，政府出台鼓励措施的同时，诸多民企“房东”积极作为，主动减免房租，成为疫情防控期间扶持中小微企业和促进就业的重要力量。

　　

　　在上海市江桥万达广场营运副总经理马健的办公室里，“2020年总租金收入2.81亿元”的目标被高高挂起，但疫情发生后，这个目标暂被放置一边；公司60%收入来源于租金的上海鼎创汇创客空间管理有限公司创始人兼CEO刘斌，虽承租国企房屋，但由于免租存在时间差，自己先行垫付，替园区内企业承担了资金风险……

　　在上海，民企“好房东”的故事有不少。2月8日，上海市出台《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展的若干政策措施》（以下简称“沪28条”），鼓励大型商务楼宇、商场、园区等各类市场运营主体为实体经营的承租户减免租金。承租这类房屋的商户、中小微企业实际上占比很高，同时也吸纳了大部分就业人群。民企减租，意义重大。

　　“民企也有经营压力，能鼓励得动吗？”最开始，很多企业主心里打鼓。但实际上，记者走访发现，民企“房东”的减租积极性并不弱，同时在手续、程序上更灵活，成为疫情防控期间扶持中小微企业和促进就业的重要力量。

　　保企业，降低租户经营成本

　　“您有新订单啦！”7月28日临近中午，位于上海江桥万达广场的餐饮品牌“东北风”门店里，外卖订单声音此起彼伏，后厨开始忙碌起来。

　　趁着店里客少，店长汪井剑正在盘货。“6月份开始有盈余，这个月营业额已经恢复到往年的75%。”汪姐如释重负地说。

　　餐饮业成本有三大块：房租、食材费用、人员工资。2月初刚复工，汪姐店铺所在的万达广场就给商户免除36天租金。压力小了不少，汪姐便放开了手脚：做外卖、摆摊卖蔬菜、员工轮班制……“能用的办法都用上了，当务之急是尽快回笼资金，缩减成本，减少损失。”

　　“3月7日恢复堂食，但每天营业额只有往年的1/10。账面上的现金流已经十分紧张，下一季度的房租怎么办？”汪姐发愁没几天，马健又带来了好消息：集团新规定，原先季付房租可以变成月付，并且4、5月份租金可以在2020年内分期付款。

　　汪姐心里豁然开朗，眼看着整个商场人气逐渐恢复，汪姐觉得，她和她的餐厅快要渡过难关了。

　　其实，商业地产也有经营压力，如果有些商户本来就难以为继，这笔租金免得到底值不值？

　　马健给记者算了笔账，开一家新的餐厅，业内平均装修成本为150万元，引入新的店铺要经过商业模型详细测算，包括类型不能重复、符合周边居民消费习惯等，这一系列考察就包含大量人力成本。后期，招商节奏放缓，一间商铺的轮换至少经历3个月空置期，一间铺子每个月租金平均8万元，空置3个月就是二三十万元的损失。综合考量装修成本、人力成本和时间成本，商场为抗风险能力较弱的商户减免和缓交房租，从长远看，也维持了较为稳定的商业环境。

　　稳企业，让员工有事可做

　　每天早上，刘斌都会在鼎创汇转一圈。“3、4月刚复工时，园区办公室里几乎要坐满了，我的心情却很焦虑。”原来，鼎创汇聚集的小微企业以文创、时尚、会展、影视制作为主，大多需要去线下跑业务，“如果员工都在办公室坐着，说明没项目啊！”

　　2月8日，上海发布“沪28条”，当大部分市属国企正在制定免租方案时，刘斌作为承租市属国企房产的“二房东”，先行一步，对园区小微企业实行了一到两个月不同程度的免租。“文创类企业走轻资产模式，现金流也不充裕，他们等不了太久，真金白银的及时免租，对他们来说才是雪中送炭。”作为“二房东”，没有程序上的羁绊，面对疫情，鼎创汇转身、腾挪起来比较灵活。

　　“我自己也是小企业，先行垫付，压力不小。”刘斌说，国企免租金额只占房租一部分，而且实际兑付也需要一段时间，因此很多“二房东”像刘斌一样，只能自己先“放血”，帮助更需要资金的承租企业。

　　“和收不到房租相比，园区企业无事可做更让我着急。”刘斌说，园区收入的60%来自房租，剩余40%则是来自园区对于入驻公司的股权分红和企业服务。换句话说，园区内企业经营得好，鼎创汇也可以从中受益。“当务之急，找事做！”刘斌说。

　　疫情防控期间线上经济火热，刘斌牵线搭桥，完成了园区内好几位创业者的线上转型。有设计师在视频网站上开设个人频道，教网友制作动画；有高端玩具品牌经销商，原先只在一线城市购物中心铺货，转型线上直播后，迅速将品牌打入了下沉市场；有影视公司转型拍摄短视频，疫情防控期间不裁人反招人……

　　助企业，共谋长远发展

　　最近，刘斌正在对园区内一处空置空间进行改造。新的空间以3到4人位的小办公空间为主。“受疫情影响，不少公司缩减规模，也会出现很多小而精的创业公司。小户型的办公空间更有市场。”刘斌说。

　　“目前上海同类型的孵化器竞争激烈，但疫情防控期间，纯靠租金的园区日子都不好过。”刘斌说。不过2月以来，鼎创汇所在的长宁区陆续发布鼓励措施：长宁区商务委将向上海市文创办重点推荐运营规范、在疫情防控期间为承租的中小企业减免租金的文创园区、众创空间，尽力争取市级资金扶持；长宁区人社局提出，创业孵化基地通过降低或减免租金支持在孵企业发展的，在工作成效评估中作为评价因素予以考量。

　　刘斌将这些措施逐条摘出来，仔细研究，和相关部门保持联系，再匹配到园区的小微企业。“我不仅是‘二房东’，更是中间人，可以帮着增强小微企业的政策获得感。未来，我打算把租金降低到园区总收入的30%以下，提高小微企业服务收入的比重。”刘斌说。

　　眼看着生意慢慢恢复，上个月，汪姐也将餐厅堂食的空间全部开放，餐厅的员工几乎没有流失。为了弥补2、3月份只给员工发放最低工资的亏欠，汪姐的公司决定将外卖收益的10%拿出来贴补员工。

　　中小微企业平稳渡过难关，除了“房东”输血，上海的税收优惠、金融支持、社保延收等“组合拳”政策出台得也很及时。上海的“五五购物节”连着“六六夜生活节”，文商旅跨界、线上线下联动，带动了一大波人气，也拉动了整体消费环境的复苏。

　　7月21日，上海市上半年经济社会发展“成绩单”出炉：GDP同比下降2.6%，在一季度同比下降6.7%的基础上，二季度实现正增长。眼下上海的街头巷尾，小老板们干劲十足，经济回暖势头明显。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月29日 10 版）
(责编：牛镛)
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