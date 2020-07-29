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健康饮食才是“吃播”之义（市场漫步）

申少铁

2020年07月29日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　做足健康饮食“功课”，将健康的饮食习惯和良好的餐饮文化与公众分享，这样的“吃播”才有意义

　　

　　近日，有媒体报道，沈阳一名30岁的主播在准备“吃播”时出现身体发麻、头晕目眩等症状，经抢救没能挽回生命。原来，在半年多的“吃播”生涯里，他经常直播大量吃肘子、红烧肉、烧鸡等高热量食物，虽然获得了不少粉丝，但体重也上升到200多斤，健康状况一天天下降，最终导致意外发生，令人叹息。

　　“吃播”是吃饭直播的简称，即主播坐在网络摄像头前，向网友直播自己享用美食的过程，同时演示菜品的做法，介绍背后的饮食文化。网友看后能够增长见识、学到厨艺；有些主播也会借助“吃播”带货，推广食材，促进相关厂家销售。

　　然而，有的主播为了获取点击量，将“吃播”带偏了。打开一些短视频平台，能看到一些“大胃王”在镜头前大快朵颐，恨不得将一桌子肉食吞进肚里；还有一些主播，什么贵就吃什么，比如烤全牛、大龙虾等，呈现给大众的是一种暴饮暴食的畸形饮食文化和不健康的消费观。网友看了这些视频后，除了可能获得一时的感官刺激外，并没有什么真正的收获。

　　不健康的“吃播”害人害己。医学研究显示，长期暴饮暴食、大量摄入油腻食物，容易导致高血脂，造成冠心病、脑梗塞、肝脏疾病，严重的甚至会引起猝死。有些“吃播”一味表演畸形饮食方式，不仅对自己身体造成损害，也给粉丝做出了错误的饮食消费示范，这样的“吃播”就变了味儿。

　　一些人认为，只要能吃，再加一台智能手机，就能做“吃播”。其实不然，要想让“吃播”有价值，还需要做足健康饮食的“功课”。例如，提前了解各种食物中含有哪些营养成分，怎样科学处理食物，如何做到多种食物的营养搭配，如何摄入适量的食物等。只有掌握了足够的健康饮食知识，才能在视频中为网友呈现健康的饮食方式。那些只求吸引眼球，没有科学内容的“吃播”，很难做得长久。

　　“吃播”门槛不高，但也不能没有门槛。目前，一些视频平台由于“吃播”素质参差不齐，含有不少暴饮暴食、稀奇古怪的饮食内容。可见，平台在对“吃播”的审核、推介和引导上还存在不足。对于新进的“吃播”，平台应该对其进行一定的培训，鼓励和引导其直播健康饮食和健康消费；对于已有的大肆宣扬暴饮暴食的主播，平台应坚决禁止其开展直播。

　　“吃播”的目的应该是分享饮食快乐、促进健康消费。希望主播们在直播“吃”前做足“功课”，努力把健康的饮食习惯和良好的餐饮文化与公众分享，这样的“吃播”才能做得久、有意义。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月29日 19 版）
(责编：牛镛)
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