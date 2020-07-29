市场下沉 各地便利店发展速度差距拉大

一线城市一向是便利店布局的重中之重，但如今便利店市场发生了变化。7月22日，中国连锁经营协会发布“中国城市便利店发展指数”。调查显示，便利店发展速度最快的不是东南经济更加繁荣的城市，而是偏居西北的西安。根据中国连锁经营协会的调查显示，全国各城市之间便利店发展速度差距拉大。与此同时，便利店发展出现市场下沉趋势，二三线城市发展空间较大。

调查结果显示，由于地理位置、气候条件、经济发展、消费习惯等多方面因素的影响，各城市间的便利店发展存在着较大的差异性，呈现出各自的特点。去年，便利店增长率超过10%的城市占到所调查城市总数的25%，其中西安的便利店同比增长率达到24.6%，是所有城市中发展最快的，其次是北京和厦门。而大连、兰州、哈尔滨的便利店发展同比上一年度出现了一定程度的下滑，其中哈尔滨增速同比负增长9.31%，为倒数第一。

从全国范围来看，由于一线城市房租、人力成本的持续高企，便利店的经营压力巨大，而随着二三线城市消费水平的不断提高，便利店市场存在着较大的发展空间，但市场发展的潜力因地域不同存在着较大的差别。调查数据显示，便利店增长率超过10%的9个城市中，除了北京之外，其余皆为二线及以下城市；而增长率超过8%的17个城市中，除北京之外也全部为二三线城市。

从全国范围来看，24小时营业的便利店比例整体仍然不高。在36个被调查的城市中，仅有12个城市24小时便利店占比超过60%。影响各城市24小时便利店占比的因素主要是地理位置及气候。所以，24小时便利店占比较高的城市多在南方，而北方的气候条件成为阻碍24小时便利店发展的首要因素。数据显示，在24小时便利店占比超过60%的城市中，只有北京属于北方，其他皆为南方城市。调查认为，突破气候因素的限制更多地需要城市当地经济的发展、居民消费的驱动。从便民利民的角度来看，提高24小时营业便利店的比例是提升城市居民服务的一个有效途径。

政策方面，今年1月，商务部等13部门联合印发了《关于推动品牌连锁便利店加快发展的指导意见》，其中的18项政策措施明确并细化了如何优化便利店营商环境，推动便利店品牌化、连锁化、智能化发展，这将进一步促进便利店的发展。该政策也需要各城市出台相关配套政策措施，才能把支持便利店的发展落实到实处。一个典型的例子是，北京、西安等针对便利店的配套政策极大地保证和促进了便利店的健康快速发展，这也为各城市制定相关便利店的配套政策提供了借鉴。但从全国来看，各城市针对便利店的政策支持差异较大，仍需进一步深化和落实。

(责编：李都也(实习生)、李栋)