发改委：利用大数据等数字技术 推进县城智慧化改造

人民网北京7月29日电（许维娜）据国家发展改革委消息，国家发改委网站日前发布《国家发展改革委办公厅关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作 有序推进县城智慧化改造的通知》（以下简称《通知》）指出，针对县城基础设施、公共服务、社会治理、产业发展、数字生态等方面存在短板和薄弱环节，利用大数据、人工智能、5G等数字技术，在具备一定基础的地区推进县城智慧化改造建设，着力补短板、强弱项、重实效。

《通知》指出，建设原则要因地制宜，有的放矢。政企协同，持续发展。统筹集约，规范建设。同时，明确未来发展四个关键方向。

一是夯实新型基础设施支撑。推进县城公共基础设施数字化建设改造。加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设。推动新型基础设施建设，加快5G网络规模部署和商业应用，推进车站、社区、商场等重点区域5G基站和配套网络建设，持续优化基础薄弱地区4G网络覆盖，推进骨干网、城域网扩容，推动家庭宽带千兆、百兆接入普及。推进工业、交通、物流等重点领域物联感知设施部署。探索开展无人机、机器人运转所需配套设施建设，统筹医疗废弃物处理智能设施部署。

二是提升公共服务治理水平。深化政务数据资源共享。依托已有基础集约推进政务信息化建设，强化标准协同、系统对接，推进应急、市政、交通、卫健、社区等公共领域部门间数据整合共享。集约建设数据中心，推进与省市平台跨层级数据共享和业务协同。结合场景需求，建设综合性、一体化大数据应用平台，推动公共领域智慧化应用，支撑县城健康高效运行和突发事件快速智能响应，推进“互联网+政务服务”，深化服务“一网通办”“一网统管”，提升公共服务、社会治理智能化水平。

三是优化产业发展数字环境。建设数字供应链，协同推进供应链要素数据化和数据要素供应链化，支持产业以数字供应链打造数字生态圈。建设农业、制造业、服务业等行业数字化转型服务平台，促进企业“上云用数赋智”，提升产业数字化水平，培育一二三产业智能应用场景，推动智能化改造与产业协同发展，重点支持服务国家、省、市的具有示范性、引领性、带动性建设项目。

四是强化网络安全能力保障。建全网络安全防护体系，做好网络安全与智慧化改造一体化推进。落实网络安全工作责任制要求，完善智慧化改造网络安全管理制度规范。认真落实国家网络安全等级保护、网络安全审查、云计算采购服务、国家密码管理等有关规定，采购部署安全可靠的软硬件产品，具备与智慧化水平相匹配的体系化安全防护能力。

另外，《通知》强调，各地要统筹用好财政资金与社会资本支持建设。一是加大财政资金向县城智慧化改造建设倾斜力度，利用地方政府财政资金、直达市县的新增财政赤字规模、抗疫特别国债等财政资金予以积极支持，重点支持公益性项目建设；二是拓展社会资金渠道，针对县城准公益性、经营性项目，积极探索利用开发性政策性商业性金融、专项企业债券等予以融资支持，规范有序推广PPP模式。极探索利用开发性政策性商业性金融、专项企业债券等予以融资支持，规范有序推广PPP模式。

(责编：许维娜、夏晓伦)