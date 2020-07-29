报告：九成以上企业对广西营商环境持满意态度

中国贸促会研究院日前在北京发布《2020年广西营商环境调研报告》。报告显示，2020年，九成以上的企业对广西营商环境持满意态度，比2018年提高25.4%，营商环境得到持续改善。

调研报告显示，2020年广西营商环境建设基本实现三年行动计划目标，在各省市区营商环境评价中居全国中上水平，开办企业、不动产登记、缴纳税费、等指标达到国内一流水平，保护中小投资者、跨境贸易、执行合同、获得信贷等指标接近国内一流水平。

2018年至2020年持续跟踪调研显示，企业对广西营商环境总体评价向好，连续3年得到改善：在不同所有制企业中，外资企业对广西营商环境的评价最高，投资信心持续提升；从行业角度看，服务业、传统制造业以及其他行业超九成受访企业对基础设施环境评价满意；通关效率大幅提升，减税降费效果明显，市场准入便利提升，广西持续推进优化营商环境成效显著。

《2020年广西营商环境调研报告》云新闻发布会上，专家学者还就“这三年来广西营商环境调研报告的科学性、客观性、代表性、公正性体现在何处”、“持续三年调研显示，广西营商环境指标得到显著提升，主要经验有哪些、三年来广西14市营商环境有何改善”等进行解答。

据悉，三年来，广西新增市场主体逐年增加。截至2020年6月30日，广西市场主体总计337.36万户，同比增长15.31%。2020年1~6月，广西新登记市场主体逆势增长36.07万户，同比增加26.92%。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)