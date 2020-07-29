释放消费需求 为影院复苏按下“加速键”

阔别半年之久的国内电影院终于迎来重启:根据国家电影局相关通知,低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下,可于7月20日有序恢复开放营业。与此同时,第23届上海国际电影节也于7月20日上午开票,淘票票平台统计,电影节开票10分钟出票超过10万张,迎来开门红。压抑已久的看电影需求瞬间爆发,由此可见一斑。

电影重回大众视野,仅仅迎来产业复工的第一步,接下来才是真正的挑战:除了每场限制观影人数、影厅内原则上禁止饮食,影院消毒、防护、管理的成本也相应增加。如何助力电影行业复苏的同时,也给观众带来福利,让更多人主动走进久违的电影院?

观影需求爆发,优惠票价成“选择关键”

根据猫眼娱乐、爱奇艺等推出的《2020上半年度电影市场数据洞察》报告,观众回到影院的影响因素复杂,既要有新片及优惠票价拉动,也要降低影院风险程度,才能使观众恢复消费信心。而优惠的票价是驱动疫情过后去电影院观影的主要因素之一,八成以上观众选择30元以下的票价。

在复工后的观影选择上,近三成观众期待喜剧电影,科幻其次,悬疑、动作电影支持率逼近10%;并且,超半数观众会选择“特效厅+新片+票价适当优惠”组合,三成观众会选择在普通影厅看新片,也有14%观众倾向于在特效厅看经典影片重映。

今年是电影行业的至暗时刻,而观众观影意愿却随着疫情平稳可控日益增强,这是日后行业复苏的基础和最大倚仗。

“9元随心看”受热捧

调查发现,日前一档“9元随心看”的活动,备受影迷追捧。“9元随心看”是招行信用卡旗下掌上生活App推出的活动,限招行信用卡绑卡用户参与,活动期间每位用户限购买一次“随心看”礼包。礼包仅需9元就可获得4张免费观影券,7月24日至8月9日每日限量抢购。“9元随心看”活动一开始就受到影迷追捧,礼包销售十分火爆。

业内人士分析,活动受到用户高关注、高参与,除了实惠的礼包,还与用户的购票习惯及掌上生活App影票业务的优势密不可分。

随着App线上购票、在线选座等服务逐渐完善,手机端购票成为观影者的主要购票方式,掌上生活App因自建影票平台、不赚影票差价、购票前中后的全流程服务等,早已成为用户购票的首选平台之一。掌上生活App的合作影院数量已超过1万家,并通过直连院线为用户提供更低的票价与更好的服务，在票价上启用了智能自动筛选功能,让用户在线选座购票时自动筛选低价影票,并且能够提供银行级服务,贯穿购票前中后。

释放消费需求,为影视复苏按下“加速键”

影院重启、餐饮反弹、旅游回暖……随着疫情平稳可控,一切都在有序恢复中。招行信用卡深知消费对中国经济发展的重要性,持续刺激内需能够有利撬动商户及上下游产业的发展进程,并使人们拥有更具品质的美好生活。

此次掌上生活App能够在电影业官宣重启后第一时间上线观影活动,为影视产业复苏按下“加速键”,与此前招行信用卡发起的“逾越者联盟”、“掌上生活锦鲤节”等有着相同的初衷,对提振用户消费信心、释放用户消费需求有着重要意义。招行信用卡为消费者带来优惠的同时,也促进产业和经济复苏的“蝴蝶效应”,用实际行动全力支持商户等合作伙伴。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)