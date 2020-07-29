中国“一带一路”再保险共同体在京成立

7月28日，中国“一带一路”再保险共同体（以下简称:“一带一路”再保险共同体）成立大会暨第一次成员大会在北京召开。“一带一路”再保险共同体由中再集团、中再产险、人保财险、人保再、太保财险、平安财险、国寿财险、中华联合、太平财险、中银保险、华泰财险共同发起设立。中国银保监会副主席梁涛、财险部（再保部）主任李有祥，以及11家发起公司代表出席，共同见证“一带一路”再保险共同体的成立。

“一带一路”再保险共同体将通过制度化安排和商业化模式，聚焦海外风险管理亟需但国内技术相对薄弱的特殊风险领域，充分聚合国内保险业力量，补齐行业保障短板，深化政策落地，搭建行业交流平台，增强服务“一带一路”的能力和水平。这是保险业推动形成服务“一带一路”合力的关键举措，标志着保险业高质量服务“一带一路”迈出了坚实的一步。

中国银保监会副主席梁涛在讲话中指出，“一带一路”再保险共同体团结和集合国内保险业的力量，能够实现“1+1>2”的协同、聚合效应。未来，“一带一路”再保险共同体要继续完善机制，注重实效、长效，发挥好政策“推进器”、风险“稳定器”、行业“聚合器”的作用，在更大范围、更宽领域、更深层次为国际和区域合作提供保险服务。共同体是一个开放合作的平台，希望能够有更多的保险公司加入到“一带一路”再保险共同体中来，共同谱写保险业高质量服务“一带一路”建设的绚丽新篇章。

中再集团董事长袁临江在致辞中指出，中再集团立足于再保险国家队的使命感和责任感，提出成立“一带一路”再保险共同体的建议，承办课题研究，牵头筹备工作。经过3年多的充分论证和精心筹备，“一带一路”再保险共同体正式成立。随着更多的成员公司加入，共同体的服务范围将会更广、服务领域将会更深、服务实力将会更强，必将成为我国保险业服务“一带一路”建设的一张闪亮名片。

会上，各发起公司签署了《中国“一带一路”再保险共同体章程》，明确由中再集团担任“一带一路”再保险共同体主席单位，人保财险担任“一带一路”再保险共同体理事会主席单位，中再产险担任“一带一路”再保险共同体管理机构。由中再集团、人保财险、太保财险、平安财险担任“一带一路”再保险共同体理事单位。中再集团总裁和春雷担任“一带一路”再保险共同体主席。

“一带一路”再保险共同体主席、中再集团总裁和春雷在致辞中表示，“一带一路”再保险共同体是我国保险业高质量、高效率、全方位服务“一带一路”的重要机制创新。“一带一路”再保险共同体将在银保监会的领导下，勇担“一带一路”风险管理开拓者的使命，凝聚行业各方力量，全力落实保险业服务“一带一路”的决策部署，不断提升核心竞争能力，打造互利共赢的行业平台，成为“一带一路”风险保障体系重要的支撑力量。

人保财险副总裁冯贤国表示，各理事公司将以提升服务能力、坚决承担责任、尽快部署落实为工作抓手，挑起行业责任，带领“一带一路”再保险共同体做出更大的贡献。

未来，“一带一路”再保险共同体将紧跟国家政策步伐，准确把握“走出去”企业需求，不断扩大服务领域，发挥好政策协同引领作用，为“一带一路”提供更全面、更稳定的风险保障。

(责编：李都也(实习生)、李栋)