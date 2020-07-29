体育产业新突破暨第二届煤矸石综合利用高层论坛落幕

7月26日-28日，为期三天的第二届煤矸石综合利用高层论坛暨煤矸石综合利用及矿山生态修复技术论坛落幕。

论坛上就我国目前煤矸石综合利用现状及废弃矿山生态修复做了介绍。希望通过此次论坛，让与会代表对我国相关政策、先进技术有进一步了解，同时通过互相学习借鉴，共同提高，共谋发展。

改革开放以来，我国经济建设取得了巨大成就，但高投入、高消耗、高污染的发展模式直接导致了经济增长的资源环境代价过大的严峻局面。我国作为一个煤炭大国，长期的煤炭开采让我国经济得到了迅速发展，但同时也遗留了数量巨大的煤矸石，大量的土地被占用，滑坡、泥石流、大气污染等各种环境问题不断发生。以阜新这样的资源型城市为代表，时下面临的主要问题是如何处理好煤矸石资源是。在这种形势下， 发展绿色经济、循环经济、低碳经济成为破除经济发展过程中生态环境约束和自然资源瓶颈，促进国民经济可持续发展的必然选择。

循环经济是生态经济大系统良性循环的经济形态，强调通过自然资源的节约利用、物品的再利用以及废弃物的资源化和无害化，将经济系统对于自然生态系统的压力控制在可承载的范围内，并充分利用自然生态系统的高熵物质和能量的转化能力，将经济系统和谐地融入自然生态系统的物质和能量循环之中。

论坛上，中科盛联总裁李江波认为，要本着科学的态度，认真搞好评估论证，把综合治理同产业发展结合起来,决不能为治理而治理。”为此，中科盛联积极投身到打造废弃矿山治理范例事业中。

首先，启动了阜新百年国际赛道城项目，该项目是阜新市新邱区政府和北京“中科盛联”公司共同创新实施的环保科研项目。中科盛联创造性提出以产业导入带动矿山矿山修复及生态环境治理的创新模式，将阜新市新邱区废弃矿坑打造成为中国首创的汽车、摩托车运动全种类、全类型、全季节赛事高地及一站式体验胜地。

作为国内环境综合治理解决方案服务商，中科盛联人始终秉持“人马半饱，日拱一卒”的企业理念，以助力阜新等资源型城市转型为己任；始终坚持着“环境 友好 共享”的环保初心，打造“创新协调绿色开放共享“的全新标杆；始终铭记着“绿水青山就是金山银山”的环保责任，咬定青山不放松，中科盛联人定会不负这个盛世之下的每一个绿色之约，做环境保护与治理的忠诚卫士！

(责编：李都也(实习生)、李栋)