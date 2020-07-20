“大道康庄”人民网全媒体调研行走进甘肃

2020年07月20日16:08 来源：人民网-财经频道

兰州大学党委书记马小洁（左三）,人民日报社甘肃分社社长董洪亮（右三）， 人民网副总裁宋丽云（左二）, 甘肃省委宣传部副部长、省政府新闻办主任郭锦诗（右二）, 甘肃省扶贫开发办公室副主任康建文（右一）, 兰州市委常委、宣传部长王宏（左一）共同启动“大道康庄——人民网全媒体调研行”甘肃线采访调研活动。（王文嘉 摄）

启动仪式前，兰州大学党委书记马小洁（右二）、兰州大学党委常务副书记吴国生（右一）会见人民日报社甘肃分社社长董洪亮（左二）、人民网副总裁宋丽云（左一）一行。（张若涵 摄）

人民网兰州7月20日电（王文嘉）7月20日，“大道康庄——人民网全媒体调研行”甘肃线启动仪式在兰州大学举行。兰州大学党委书记马小洁，人民网副总裁宋丽云，甘肃省委宣传部副部长、省政府新闻办主任郭锦诗，甘肃省扶贫开发办公室副主任康建文，兰州大学党委常务副书记吴国生，兰州大学党委副书记曹爱辉，兰州市委常委、宣传部长王宏等领导出席仪式，启动仪式由人民日报社甘肃分社社长董洪亮主持。

人民日报社甘肃分社社长董洪亮主持启动仪式并致辞。（王文嘉 摄）

董洪亮在启动仪式上指出，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全党全国全社会共同努力下，我国脱贫攻坚取得决定性成就，正在奋力夺取全面胜利。“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”习近平总书记的殷殷嘱托，我们牢记在心。脱贫攻坚越到紧要关头，越要坚定必胜信心，越要有一鼓作气的决心，尽锐出战、攻坚克难，不获全胜决不收兵。人民网启动“大道康庄”全媒体调研活动，就是要深入一线、深入基层，进村入户看变化、贴近百姓写实情，采访和记录中华民族第一个百年梦想的实现征程。基层有最鲜活的事例，有最生动的故事，他希望采访团成员在甘肃脱贫攻坚一线深入挖掘先进典型和感人事迹，倾心记录变化，真情礼赞时代。

兰州大学党委常务副书记吴国生致辞。（王文嘉 摄）

吴国生代表兰州大学对“大道康庄——人民网全媒体调研行”团队的到来表示热烈欢迎。他说，兰州大学作为国家部署在最西部的“双一流”建设高校（A类），长期以来深入贯彻落实党中央国务院，教育部，甘肃省委、省政府对脱贫攻坚帮扶工作作出的决策部署，始终把脱贫攻坚帮扶工作作为首要政治任务，化有限资源聚焦精准，聚各方力量助推脱贫，创造性地开展工作，探索出一系列精准管用的“兰大模式”，深度参与到祖国西部地区脱贫攻坚各项事业当中。希望记者们在深入调研采访的征途中，将镜头对准参与帮扶的兰大师生和医护人员，用质朴的语言、生动的笔触、温暖的画面，讲好一个个精彩的兰大扶贫故事，讲好百姓群众圆梦追梦的故事。

人民网副总裁宋丽云致辞。（王文嘉 摄）

宋丽云代表人民网向对本次调研活动给予大力支持的相关单位表示了感谢。她说：“人民网作为主流网络媒体排头兵，有责任讲好脱贫攻坚和全面建成小康社会的故事。‘大道康庄’全媒体调研活动覆盖全国31个省区市，甘肃省是重点调研区域之一，启动此次活动，就是要深入一线，听真话、写实情，把镜头对准群众，让百姓成为主角，挖掘先进典型和感人事迹，真切记录决战决胜时代历程中的民生、民情、民心、民意，全方位展现全党全社会决胜全面小康、决战脱贫攻坚的伟大实践，生动呈现全面小康的美好图景和历史意义。采访调研团队将奔赴兰州、定西、临夏、甘南等多地开展调研报道，侧重调研甘肃如何以更加有力的举措、更加精细的工作，啃下‘硬骨头’，补齐‘短板中的短板’，确保脱贫攻坚任务全面完成、与全国人民一起奔小康。我们将用文字和镜头聚焦陇原大地的发展脉动，全方位展现甘肃省决战脱贫攻坚、决胜全面小康的生动实践。”

甘肃省委宣传部副部长、省政府新闻办主任郭锦诗致辞。（王文嘉 摄）

郭锦诗代表甘肃省委宣传部对活动的成功启动表示了祝贺。他表示，习近平总书记强调：“脱贫攻坚不仅要做得好，而且要讲得好。”“大道康庄——人民网全媒体调研行”甘肃线采访调研活动就是贯彻这一重要指示精神的具体实践，此次活动将与甘肃省正在组织开展的脱贫攻坚宣传活动形成有效的良性互动。希望采访团队成员发扬走转改精神、践行好“四力”要求，聚焦基层一线变迁、聚焦百姓身边变化，将镜头对准脱贫攻坚一线的干部群众，贴近群众生活，走进群众心坎，用质朴的语言、生动的笔触、温暖的画面，讲述好甘肃坚持精准方略、敢死拼命、决战脱贫攻坚的奋斗故事，呈现好陇原大地决战决胜脱贫攻坚的成果亮点。

7月20日，“大道康庄——人民网全媒体调研行”甘肃线启动仪式在兰州大学举行。（王文嘉 摄）

当前，决战脱贫攻坚、决胜全面小康社会进入冲刺阶段。为深入宣传党中央相关工作的决策部署，全方位反映党和人民的接续奋斗实践，深刻揭示中国道路的光明前景，“大道康庄——人民网全媒体调研行”于7月3日在北京启动。7月19日至25日，“大道康庄——人民网全媒体调研行”团队将走进甘肃省兰州市、定西市、临夏回族自治州、甘南藏族自治州进行实地调研采访，用文字、镜头等多种创新传播形式，聚焦甘肃发展，充分展示甘肃省决战脱贫攻坚、决胜全面小康社会、推动乡村振兴的生动实践。

“大道康庄——人民网全媒体调研行”甘肃线采访调研团成员与参加启动仪式的嘉宾合影。（王文嘉 摄）

7月19日晚，位于兰州市东方红广场的地标建筑鸿运·金茂亮起“决战决胜脱贫攻坚”灯光秀。（魏怡 摄）

7月19日晚，位于兰州市城关区中山路189号的天宝时代亮起“决战决胜脱贫攻坚”灯光秀。（张学军 摄）

(责编：任妍、孙阳)